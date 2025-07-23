В Пермский зоопарк везут спасенного во Владивостоке гималайского медведя

Пермский зоопарк откроется в этом году
Гималайский медвежонок, которого выходили в центре реабилитации во Владивостоке, переедет в Пермь. Медведицу поселят в новом зоопарке.
«В нашей команде медвежат жил один ручной гималайский медвежонок, его обнаружили 11 апреля в клетке у въезда в Центр. Сейчас медведица едет в свой постоянный дом — в Пермский зоопарк. Это новый зоопарк, в котором создадут максимально комфортные условия для нашей медведицы», сообщает Центр реабилитации диких животных «Тигр» в соцсети «ВКонтакте».
Новый зоопарк в Перми построен в микрорайоне Нагорный. Его должны открыть для посетителей в этом году.
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