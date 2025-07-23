Песков раскрыл URA.RU цель новых переговоров в Стамбуле

Песков обозначил цель новых переговоров в Стамбуле
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскрыл URA.RU цель новых переговоров в Стамбуле
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскрыл URA.RU цель новых переговоров в Стамбуле Фото:

В Кремле подтвердили, что третий раунд прямых переговоров России и Украины состоится сегодня вечером в Стамбуле. Как сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, российская делегация вылетела в Турцию, чтобы обсудить прежде всего вопросы, связанные с меморандумами, которыми стороны обменялись по итогам второй встречи.

«Действительно, наша делегация отправилась в Стамбул. И действительно, сегодня на вечер там запланированы переговоры. Это будет третий раунд российско-украинских прямых переговоров. Будут обсуждаться главным образом вопросы, связанные с теми проектами меморандумов, которыми обменялись в ходе второго раунда, и также разговор по продолжению очень важного процесса взаимных обменов [пленными и телами погибших]. При необходимости, конечно, будут подниматься любые другие вопросы. Такие решения будут принимать главы делегаций. Коллега [помощник президента Владимир] Мединский возглавляет нашу делегацию. У нас изменений в составе нет, тот же состав», — сообщил Песков.

В Стамбуле вечером 23 июля стартует третий раунд переговоров России и Украины. Как сообщается, российская делегация уже вылетела в Турцию. Ее состав не изменился, возглавляет переговорную группу помощник президента РФ Владимир Мединский.

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В Кремле подтвердили, что третий раунд прямых переговоров России и Украины состоится сегодня вечером в Стамбуле. Как сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, российская делегация вылетела в Турцию, чтобы обсудить прежде всего вопросы, связанные с меморандумами, которыми стороны обменялись по итогам второй встречи. «Действительно, наша делегация отправилась в Стамбул. И действительно, сегодня на вечер там запланированы переговоры. Это будет третий раунд российско-украинских прямых переговоров. Будут обсуждаться главным образом вопросы, связанные с теми проектами меморандумов, которыми обменялись в ходе второго раунда, и также разговор по продолжению очень важного процесса взаимных обменов [пленными и телами погибших]. При необходимости, конечно, будут подниматься любые другие вопросы. Такие решения будут принимать главы делегаций. Коллега [помощник президента Владимир] Мединский возглавляет нашу делегацию. У нас изменений в составе нет, тот же состав», — сообщил Песков. В Стамбуле вечером 23 июля стартует третий раунд переговоров России и Украины. Как сообщается, российская делегация уже вылетела в Турцию. Ее состав не изменился, возглавляет переговорную группу помощник президента РФ Владимир Мединский.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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