Песков раскрыл URA.RU цель новых переговоров в Стамбуле

В Кремле подтвердили, что третий раунд прямых переговоров России и Украины состоится сегодня вечером в Стамбуле. Как сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, российская делегация вылетела в Турцию, чтобы обсудить прежде всего вопросы, связанные с меморандумами, которыми стороны обменялись по итогам второй встречи.
«Действительно, наша делегация отправилась в Стамбул. И действительно, сегодня на вечер там запланированы переговоры. Это будет третий раунд российско-украинских прямых переговоров. Будут обсуждаться главным образом вопросы, связанные с теми проектами меморандумов, которыми обменялись в ходе второго раунда, и также разговор по продолжению очень важного процесса взаимных обменов [пленными и телами погибших]. При необходимости, конечно, будут подниматься любые другие вопросы. Такие решения будут принимать главы делегаций. Коллега [помощник президента Владимир] Мединский возглавляет нашу делегацию. У нас изменений в составе нет, тот же состав», — сообщил Песков.
В Стамбуле вечером 23 июля стартует третий раунд переговоров России и Украины. Как сообщается, российская делегация уже вылетела в Турцию. Ее состав не изменился, возглавляет переговорную группу помощник президента РФ Владимир Мединский.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.