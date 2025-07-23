Представители более чем 50 СМИ прибыли к месту переговоров России и Украины

В Стамбуле у Дворца Чираган уже начали массово собираться журналисты, ожидающие начала третьего раунда переговоров между делегациями России и Украины. Об этом сообщают корреспонденты, присутствующие на месте событий.
«Журналисты массово прибывают к предварительному месту проведения третьего раунда переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле...» -- пишет РИА Новости. Агентство ссылается на своего журналиста.
На площадке уже работают более 50 представителей различных СМИ, значительную часть которых составляют корреспонденты из России и Турции. Вход на территорию дворца полностью оцеплен сотрудниками охраны. Как пояснил один из работников дворца, доступ на объект закрыт «из-за встречи», которая запланирована на среду.
Третий раунд переговоров между российской и украинской делегациями запланирован на вечер среды в Стамбуле. В Кремле подтвердили, что очередная встреча представителей двух стран состоится 23 июля в турецком мегаполисе.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, российская делегация уже направилась в Турцию для обсуждения вопросов, связанных преимущественно с меморандумами, которыми стороны обменялись после предыдущего раунда переговоров. Согласно информации администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, начало встречи запланировано на 19:00 по местному времени.
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