Представители более чем 50 СМИ прибыли к месту переговоров России и Украины

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На месте переговоров уже более 50 человек из разных изданий
На месте переговоров уже более 50 человек из разных изданий Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

В Стамбуле у Дворца Чираган уже начали массово собираться журналисты, ожидающие начала третьего раунда переговоров между делегациями России и Украины. Об этом сообщают корреспонденты, присутствующие на месте событий.

«Журналисты массово прибывают к предварительному месту проведения третьего раунда переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле...» -- пишет РИА Новости. Агентство ссылается на своего журналиста.

На площадке уже работают более 50 представителей различных СМИ, значительную часть которых составляют корреспонденты из России и Турции. Вход на территорию дворца полностью оцеплен сотрудниками охраны. Как пояснил один из работников дворца, доступ на объект закрыт «из-за встречи», которая запланирована на среду.

Третий раунд переговоров между российской и украинской делегациями запланирован на вечер среды в Стамбуле. В Кремле подтвердили, что очередная встреча представителей двух стран состоится 23 июля в турецком мегаполисе.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, российская делегация уже направилась в Турцию для обсуждения вопросов, связанных преимущественно с меморандумами, которыми стороны обменялись после предыдущего раунда переговоров. Согласно информации администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, начало встречи запланировано на 19:00 по местному времени.

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В Стамбуле у Дворца Чираган уже начали массово собираться журналисты, ожидающие начала третьего раунда переговоров между делегациями России и Украины. Об этом сообщают корреспонденты, присутствующие на месте событий. «Журналисты массово прибывают к предварительному месту проведения третьего раунда переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле...» -- пишет РИА Новости. Агентство ссылается на своего журналиста. На площадке уже работают более 50 представителей различных СМИ, значительную часть которых составляют корреспонденты из России и Турции. Вход на территорию дворца полностью оцеплен сотрудниками охраны. Как пояснил один из работников дворца, доступ на объект закрыт «из-за встречи», которая запланирована на среду. Третий раунд переговоров между российской и украинской делегациями запланирован на вечер среды в Стамбуле. В Кремле подтвердили, что очередная встреча представителей двух стран состоится 23 июля в турецком мегаполисе. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, российская делегация уже направилась в Турцию для обсуждения вопросов, связанных преимущественно с меморандумами, которыми стороны обменялись после предыдущего раунда переговоров. Согласно информации администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, начало встречи запланировано на 19:00 по местному времени.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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