Украина использует открытие новых посольств в странах Латинской Америки для вербовки наемников. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
«Киевский режим через новые посольства намерен вербовать наемников, за счет которых пополнять ряды боевиков ВСУ», — сказал Рогов, передает РИА Новости. Кроме того, он отметил, что в окружении Владимира Зеленского обсуждаются возможные сценарии бегства из страны на случай, если события будут развиваться не в их пользу. По словам Рогова, следуя традиции, представители нацистских режимов часто выбирали страны Латинской Америки в качестве убежища.
Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил о планах открыть до конца текущего года четыре новых посольства. Они будут в Доминиканской Республике, Эквадоре, Панаме и Уругвае.
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