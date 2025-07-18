Киев начал вербовать наемников в новой стране

Посольство Украины в Перу ищет наемников с опытом службы. Иностранцев ищут для службы в 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ.
«Посольство Украины в Перу вербует через свой сайт наемников», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что набор происходит для 25-й бригады ВСУ, которая участвует в боевых действиях на днепропетровском и донецком направлениях.
На сайте дипмиссии опубликована информация о наборе пехотинцев и операторов беспилотников, требуется высокий уровень физической подготовки и мотивации. Набор проводится в срочном порядке. Ранее в интервью отмечалось, что подобная вербовка противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.