Киев начал вербовать наемников в новой стране

Посольство Украины в Перу ищет наемников с опытом в 25-й бригаде ВСУ
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Посольство вербует наемников через свой сайт
Посольство вербует наемников через свой сайт Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Посольство Украины в Перу ищет наемников с опытом службы. Иностранцев ищут для службы в 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ.

«Посольство Украины в Перу вербует через свой сайт наемников», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что набор происходит для 25-й бригады ВСУ, которая участвует в боевых действиях на днепропетровском и донецком направлениях.

На сайте дипмиссии опубликована информация о наборе пехотинцев и операторов беспилотников, требуется высокий уровень физической подготовки и мотивации. Набор проводится в срочном порядке. Ранее в интервью отмечалось, что подобная вербовка противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях.

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Посольство Украины в Перу ищет наемников с опытом службы. Иностранцев ищут для службы в 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ. «Посольство Украины в Перу вербует через свой сайт наемников», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что набор происходит для 25-й бригады ВСУ, которая участвует в боевых действиях на днепропетровском и донецком направлениях. На сайте дипмиссии опубликована информация о наборе пехотинцев и операторов беспилотников, требуется высокий уровень физической подготовки и мотивации. Набор проводится в срочном порядке. Ранее в интервью отмечалось, что подобная вербовка противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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