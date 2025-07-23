В Перми отключат радио и телевидение

На пермской телебашне 30 июля запланировано проведение профилактических мероприятий. С 09:00 до 18:00 произойдут кратковременные отключения. Не будет работать радио и телевидение.
«В рамках профилактики будут проведены осмотр и обслуживание металлоконструкций телебашни, антенно-фидерных систем, а также электрооборудования и других технических средств. Помимо этого специалисты выполнят необходимые замеры и корректировку параметров работы спутникового и передающего оборудования для поддержания высокого качества сигнала», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Пермского краевого радиотелевизионного передающего центра».
В указанный промежуток времени трансляция цифровых мультиплексов РТРС-1 и РТРС-2 будет осуществляться с пониженной мощностью. Кроме того, возможны временные перебои в вещании радиостанций: Радио России, Маяк, Вести ФМ, Радио Альфа, Наше Радио, Шансон, Радио Sputnik + Эхо М, Пилот ФМ, Радио Максимум, Европа Плюс, Радио Вера, Радио Книга, Гордость, Радио 7, Дорожное радио, Ретро ФМ, Хит ФМ, Звезда ФМ, Дети ФМ, Радио Energy, Юмор ФМ, Авторадио, Relax FM, Камеди Радио, Новое радио, ПИ ФМ, Лайк ФМ и Орфей.
В период проведения работ на экранах телевизоров может появляться информационное сообщение о потере сигнала. Пользователям не потребуется изменять настройки своих устройств — после завершения профилактики вещание всех телеканалов и радиостанций возобновится в штатном режиме.
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