Путин дал гражданам Белоруссии новые выборные права

Граждане Белоруссии, живущие в России, смогут участвовать в местных выборах
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Путин предоставил белорусам новые выборные права
Путин предоставил белорусам новые выборные права Фото:

Белорусские граждане, постоянно проживающие в России, получили возможность принимать участие в выборах в органы местного самоуправления. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

«Граждане Белоруссии, которые постоянно проживают в России, могут избирать и быть избранными в российские органы местного самоуправления», — сказано в федеральном законе, его подписал Путин. Такое же право, но уже на территории Белоруссии, получат и граждане России. 

Ранее 13 марта 2025 года в Москве был подписан протокол о внесении изменений в Договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о равных правах граждан от 25 декабря 1998 года, который предусматривает наделение указанными правами граждан обеих стран. В июле Путин направил документ на рассмотрение парламента. Кроме того, российский лидер подчеркнул, что ратификация будет больше вовлекать граждан в общественную и политическую жизнь.

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Белорусские граждане, постоянно проживающие в России, получили возможность принимать участие в выборах в органы местного самоуправления. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. «Граждане Белоруссии, которые постоянно проживают в России, могут избирать и быть избранными в российские органы местного самоуправления», — сказано в федеральном законе, его подписал Путин. Такое же право, но уже на территории Белоруссии, получат и граждане России.  Ранее 13 марта 2025 года в Москве был подписан протокол о внесении изменений в Договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о равных правах граждан от 25 декабря 1998 года, который предусматривает наделение указанными правами граждан обеих стран. В июле Путин направил документ на рассмотрение парламента. Кроме того, российский лидер подчеркнул, что ратификация будет больше вовлекать граждан в общественную и политическую жизнь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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