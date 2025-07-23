Путин дал гражданам Белоруссии новые выборные права

Белорусские граждане, постоянно проживающие в России, получили возможность принимать участие в выборах в органы местного самоуправления. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.
«Граждане Белоруссии, которые постоянно проживают в России, могут избирать и быть избранными в российские органы местного самоуправления», — сказано в федеральном законе, его подписал Путин. Такое же право, но уже на территории Белоруссии, получат и граждане России.
Ранее 13 марта 2025 года в Москве был подписан протокол о внесении изменений в Договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о равных правах граждан от 25 декабря 1998 года, который предусматривает наделение указанными правами граждан обеих стран. В июле Путин направил документ на рассмотрение парламента. Кроме того, российский лидер подчеркнул, что ратификация будет больше вовлекать граждан в общественную и политическую жизнь.
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