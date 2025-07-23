Благоустройство долины реки Егошихи по проекту «Зеленое кольцо» в Перми выполнено на 98%. Об этом сообщается на сайте городской администрации. Реализацию проекта проверили губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и глава города Эдуард Соснин.
«Сегодня здесь проводят время целыми семьями, занимаются спортом, гуляют с домашними животными. На протяжении экотроп обустроили безопасные прогулочные маршруты, места для отдыха, смотровые и детские площадки», — отметил Махонин.
В экопарке «Егошихинская долина» проложены освещенные и патрулируемые маршруты протяженностью 3,7 километра, установлены видеонаблюдение, навигация, входные группы, высажено более тысячи деревьев и кустарников. В парках «Разгуляй» и «Пермский период» появились деревянные настилы длиной 1,7 километра, а также скамейки, урны и смотровые площадки. Сейчас ведется строительство визит-центра у Северной дамбы; второй центр планируется открыть в парке «Городские горки». Для посетителей готовят экологические экскурсии, мастер-классы и выставки.
В районе улиц Революции, Веселой, Разгуляйской и бульвара Гагарина создают дождевые сады для очистки ливневых вод и предотвращения эрозии склонов. В парках «Жунев» и «Городские горки» оборудованы пешеходные дорожки, детская площадка и зоны отдыха. Экотропа в парке «Зеленка» достигает 1,4 километра и включает площадку для выгула собак и спортивную зону.
Глава Перми Эдуард Соснин сообщил, что всего в городе создано 9,5 километра экологических троп и пешеходных дорожек в долинах малых рек. «Далее мы планируем связать между собой благоустроенные участки, чтобы закольцевать пешеходный маршрут по долинам рек Егошихи и Данилихи, улице Чкалова и набережной реки Камы. В планах обустраивать территории рек Ивы и Мулянки, а также парков „Южный лес“ и „Красные горки“. В ближайшую трехлетку на эти цели закладываем средства», — рассказал Соснин.
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