Путин повысил пособие беременным студенткам

С 1 сентября пособие для беременных для российских студенток вырастет. Его размер составит 100% регионального прожиточного минимума независимо от факта получения стипендии. Закон о пособии подписал 23 июля президент РФ Владимир Путин.
«Средний размер пособия по беременности и родам студенткам составит 90 202 рубля», — говорится в документе, опубликованном на портале правовых актов. Получать деньги смогут студентки очной формы обучения. Выплату пособия будет производить Социальный фонд России за счет средств федерального бюджета.
Ранее беременные студентки получали пособие в размере стипендии за 140 дней больничного листа. Сумма варьировалась от 9 333 рублей до 23 333 рублей за весь период отпуска по беременности и родам. Новый закон вступит в силу с 1 сентября.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.