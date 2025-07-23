Путин повысил пособие беременным студенткам

Пособие для беременных студенток с 1 сентября вырастет в среднем до 90 тысяч
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Пособие беременным студенткам значительно увеличится
Пособие беременным студенткам значительно увеличится Фото:

С 1 сентября пособие для беременных для российских студенток вырастет. Его размер составит 100% регионального прожиточного минимума независимо от факта получения стипендии. Закон о пособии подписал 23 июля президент РФ Владимир Путин.

«Средний размер пособия по беременности и родам студенткам составит 90 202 рубля», — говорится в документе, опубликованном на портале правовых актов. Получать деньги смогут студентки очной формы обучения. Выплату пособия будет производить Социальный фонд России за счет средств федерального бюджета.

Ранее беременные студентки получали пособие в размере стипендии за 140 дней больничного листа. Сумма варьировалась от 9 333 рублей до 23 333 рублей за весь период отпуска по беременности и родам. Новый закон вступит в силу с 1 сентября.

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С 1 сентября пособие для беременных для российских студенток вырастет. Его размер составит 100% регионального прожиточного минимума независимо от факта получения стипендии. Закон о пособии подписал 23 июля президент РФ Владимир Путин. «Средний размер пособия по беременности и родам студенткам составит 90 202 рубля», — говорится в документе, опубликованном на портале правовых актов. Получать деньги смогут студентки очной формы обучения. Выплату пособия будет производить Социальный фонд России за счет средств федерального бюджета. Ранее беременные студентки получали пособие в размере стипендии за 140 дней больничного листа. Сумма варьировалась от 9 333 рублей до 23 333 рублей за весь период отпуска по беременности и родам. Новый закон вступит в силу с 1 сентября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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