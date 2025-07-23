Минцифры выявило 56 человек, оформивших 1,2 млн активных сим-карт

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Минцифры выявило 56 человек, на которых оформлены 1,2 миллиона активных сим-карт
Минцифры выявило 56 человек, на которых оформлены 1,2 миллиона активных сим-карт Фото:

Минцифры выявило 56 россиян, на которых зарегистрировано 1,2 миллиона действующих сим-карт, и рекомендовало правоохранительным органам обратить внимание на возможные нарушения. Об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев на совещании у президента России Владимира Путина.

«Я хотел бы обратить внимание: эта работа привела к тому, что мы выявили 56 человек, на которых оформлено 1,2 миллиона активных симов… Нам кажется, что правоохранителям нужно обратить на это внимание, потому что, скорее всего, они используются в какой-то деятельности», — заявил Шадаев на заседании с членами правительства. Трансляция мероприятия шла в telegram-канале Кремля.

В рамках борьбы с нелегальным оборотом сим-карт с апреля 2025 года в России действует ограничение: операторы связи не имеют права продавать новые сим-карты гражданам, если на их имя уже оформлено 20 абонентских номеров. Перед заключением договора оператор обязан проверить количество номеров и достоверность личных данных абонента. С 1 ноября 2025 года вступит в силу норма, позволяющая операторам блокировать «лишние» сим-карты, зарегистрированные на одно физическое лицо. До этого срока пользователи должны расторгнуть избыточные договоры на оказание услуг связи.

Ранее министр цифрового развития России Максут Шадаев заявил, что граждане не будут нести ответственность в случае случайного обнаружения в интернете запрещенной информации. Таким образом, глава Минцифры прокомментировал президенту России Владимиру Путину особенности реализации нового закона, предусматривающего ответственность за поиск запрещенного контента.

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Минцифры выявило 56 россиян, на которых зарегистрировано 1,2 миллиона действующих сим-карт, и рекомендовало правоохранительным органам обратить внимание на возможные нарушения. Об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев на совещании у президента России Владимира Путина. «Я хотел бы обратить внимание: эта работа привела к тому, что мы выявили 56 человек, на которых оформлено 1,2 миллиона активных симов… Нам кажется, что правоохранителям нужно обратить на это внимание, потому что, скорее всего, они используются в какой-то деятельности», — заявил Шадаев на заседании с членами правительства. Трансляция мероприятия шла в telegram-канале Кремля. В рамках борьбы с нелегальным оборотом сим-карт с апреля 2025 года в России действует ограничение: операторы связи не имеют права продавать новые сим-карты гражданам, если на их имя уже оформлено 20 абонентских номеров. Перед заключением договора оператор обязан проверить количество номеров и достоверность личных данных абонента. С 1 ноября 2025 года вступит в силу норма, позволяющая операторам блокировать «лишние» сим-карты, зарегистрированные на одно физическое лицо. До этого срока пользователи должны расторгнуть избыточные договоры на оказание услуг связи. Ранее министр цифрового развития России Максут Шадаев заявил, что граждане не будут нести ответственность в случае случайного обнаружения в интернете запрещенной информации. Таким образом, глава Минцифры прокомментировал президенту России Владимиру Путину особенности реализации нового закона, предусматривающего ответственность за поиск запрещенного контента.
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