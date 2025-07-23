Глава Минцифры ответил Путину, как будет работать закон об ответственности за поиск запрещенных материалов

Пользователей не будут наказывать за случайно обнаруженный запрещенный материал
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Шадаев заявил, что для простых пользователей рисков нет
Шадаев заявил, что для простых пользователей рисков нет Фото:

Пользователей не будут привлекать к ответственности за случайное обнаружение запрещенных материалов в интернете. Об этом сообщил глава Минцифры России Максут Шадаев на заседании по ВКС с членами правительства. Так, министр прокомментировал президенту РФ Владимиру Путину практическое применение нового закона об ответственности за поиск запрещенного контента.

«Правоохранительные органы должны доказать, что был умысел и пользователь заранее знал, что материал включен в реестр запрещенных. Для обычных пользователей рисков мы не видим: если человек не знал, что материал запрещен, и случайно на него наткнулся, ответственности не будет», — заявил Шадаев в ответ на вопрос президента о деталях работы закона. Трансляция заседания шла в telegram-канале Кремля.

Ранее Госдума в третьем чтении приняла законопроект о введении административных штрафов за преднамеренный поиск и доступ к экстремистским материалам в интернете, а также за рекламу сервисов VPN. В соответствии с новым законом, граждане, которые осознанно осуществляют поиск или получают доступ к материалам, включенным в федеральный перечень экстремистских, могут быть привлечены к административной ответственности с наложением штрафа в размере от трех до пяти тысяч рублей.

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Пользователей не будут привлекать к ответственности за случайное обнаружение запрещенных материалов в интернете. Об этом сообщил глава Минцифры России Максут Шадаев на заседании по ВКС с членами правительства. Так, министр прокомментировал президенту РФ Владимиру Путину практическое применение нового закона об ответственности за поиск запрещенного контента. «Правоохранительные органы должны доказать, что был умысел и пользователь заранее знал, что материал включен в реестр запрещенных. Для обычных пользователей рисков мы не видим: если человек не знал, что материал запрещен, и случайно на него наткнулся, ответственности не будет», — заявил Шадаев в ответ на вопрос президента о деталях работы закона. Трансляция заседания шла в telegram-канале Кремля. Ранее Госдума в третьем чтении приняла законопроект о введении административных штрафов за преднамеренный поиск и доступ к экстремистским материалам в интернете, а также за рекламу сервисов VPN. В соответствии с новым законом, граждане, которые осознанно осуществляют поиск или получают доступ к материалам, включенным в федеральный перечень экстремистских, могут быть привлечены к административной ответственности с наложением штрафа в размере от трех до пяти тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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