Путин продлил срок действия электронной визы до 120 дней

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий продление срока действия единой электронной визы до 120 дней, а также увеличение максимального периода пребывания в России до 30 дней. Документ был опубликован на официальном портале размещения правовых актов.
«Законом увеличивается с 60 до 120 суток срок действия единой электронной визы, а также разрешенный период пребывания по ней иностранного гражданина в России с 16 до 30 суток, при сохранении визы», — написано в документе. Уточняется, что изменения вступят в силу через месяц.
Кроме того, уточнен список документов, на основании которых россиян сможет въехать в страну или выехать из нее. Из перечня убрали свидетельство о рождении. Его можно было использовать для выезда или въезда детей, не достигших 14-летнего возраста.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.