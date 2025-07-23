Путин продлил срок действия электронной визы до 120 дней

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Путин подписал закон о продлении действия электронной визы до 120 дней
Путин подписал закон о продлении действия электронной визы до 120 дней Фото:

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий продление срока действия единой электронной визы до 120 дней, а также увеличение максимального периода пребывания в России до 30 дней. Документ был опубликован на официальном портале размещения правовых актов.

«Законом увеличивается с 60 до 120 суток срок действия единой электронной визы, а также разрешенный период пребывания по ней иностранного гражданина в России с 16 до 30 суток, при сохранении визы», — написано в документе. Уточняется, что изменения вступят в силу через месяц. 

Кроме того, уточнен список документов, на основании которых россиян сможет въехать в страну или выехать из нее. Из перечня убрали свидетельство о рождении. Его можно было использовать для выезда или въезда детей, не достигших 14-летнего возраста. 

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Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий продление срока действия единой электронной визы до 120 дней, а также увеличение максимального периода пребывания в России до 30 дней. Документ был опубликован на официальном портале размещения правовых актов. «Законом увеличивается с 60 до 120 суток срок действия единой электронной визы, а также разрешенный период пребывания по ней иностранного гражданина в России с 16 до 30 суток, при сохранении визы», — написано в документе. Уточняется, что изменения вступят в силу через месяц.  Кроме того, уточнен список документов, на основании которых россиян сможет въехать в страну или выехать из нее. Из перечня убрали свидетельство о рождении. Его можно было использовать для выезда или въезда детей, не достигших 14-летнего возраста. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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