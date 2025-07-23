Корреспондент URA.RU вошла в топ-100 лучших выпускников ПГНИУ

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В университете Полина Немтина занималась общественность деятельностью
В университете Полина Немтина занималась общественность деятельностью Фото:

Корреспондент URA.RU Полина Немтина вошла в топ-100 лучших выпускников Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) в 2025 году. Ее отметили за активную общественную деятельность.

«В Пермском университете прошел традиционный ректорский бал, на котором были отмечены те, кто за время обучения в ПГНИУ добился больших успехов в науке, спорте, творчестве и общественной деятельности. Делимся именами лучших выпускников Первого на Урале с вами!», — сообщается на странице ПГНИУ в соцсети «ВКонтакте».

В университете Полина была главным редактором пресс-центра биологического факультета. Она стала победителем конкурса студенческих СМИ «Таврида АРТ», участвовала в пресс-туре на открытии академии «МЕГАНОМ» и образовательных интенсивах «#ЯЗДЕСЬ» от Международной ассоциации студенческого телевидения в Москве.

«Я занималась общественной деятельностью с первого курса. В составе пресс-центра своего факультета мы постоянно обучались, летали на форумы, работали в студенческих СМИ. Именно благодаря своей деятельности в стенах университета, я получала повышенную стипендию, познакомилась с крутыми людьми и по итогу четырех лет в университете попала в сотню лучших», — поделилась Полина.

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Корреспондент URA.RU Полина Немтина вошла в топ-100 лучших выпускников Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) в 2025 году. Ее отметили за активную общественную деятельность. «В Пермском университете прошел традиционный ректорский бал, на котором были отмечены те, кто за время обучения в ПГНИУ добился больших успехов в науке, спорте, творчестве и общественной деятельности. Делимся именами лучших выпускников Первого на Урале с вами!», — сообщается на странице ПГНИУ в соцсети «ВКонтакте». В университете Полина была главным редактором пресс-центра биологического факультета. Она стала победителем конкурса студенческих СМИ «Таврида АРТ», участвовала в пресс-туре на открытии академии «МЕГАНОМ» и образовательных интенсивах «#ЯЗДЕСЬ» от Международной ассоциации студенческого телевидения в Москве. «Я занималась общественной деятельностью с первого курса. В составе пресс-центра своего факультета мы постоянно обучались, летали на форумы, работали в студенческих СМИ. Именно благодаря своей деятельности в стенах университета, я получала повышенную стипендию, познакомилась с крутыми людьми и по итогу четырех лет в университете попала в сотню лучших», — поделилась Полина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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