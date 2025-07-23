Корреспондент URA.RU вошла в топ-100 лучших выпускников ПГНИУ

Корреспондент URA.RU Полина Немтина вошла в топ-100 лучших выпускников Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) в 2025 году. Ее отметили за активную общественную деятельность.
«В Пермском университете прошел традиционный ректорский бал, на котором были отмечены те, кто за время обучения в ПГНИУ добился больших успехов в науке, спорте, творчестве и общественной деятельности. Делимся именами лучших выпускников Первого на Урале с вами!», — сообщается на странице ПГНИУ в соцсети «ВКонтакте».
В университете Полина была главным редактором пресс-центра биологического факультета. Она стала победителем конкурса студенческих СМИ «Таврида АРТ», участвовала в пресс-туре на открытии академии «МЕГАНОМ» и образовательных интенсивах «#ЯЗДЕСЬ» от Международной ассоциации студенческого телевидения в Москве.
«Я занималась общественной деятельностью с первого курса. В составе пресс-центра своего факультета мы постоянно обучались, летали на форумы, работали в студенческих СМИ. Именно благодаря своей деятельности в стенах университета, я получала повышенную стипендию, познакомилась с крутыми людьми и по итогу четырех лет в университете попала в сотню лучших», — поделилась Полина.
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