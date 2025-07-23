ФСБ сможет создавать собственные СИЗО

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Закон вступит в силу с 1 января 2026 года
Закон вступит в силу с 1 января 2026 года Фото:

Федеральная служба безопасности России сможет создавать собственные СИЗО. Такими полномочиями спецслужбу наделил президент России Владимир Путин. Сегодня, 23 июля, глава государства подписал соответствующий закон. Он вступит в силу 1 января 2026 года.

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Федеральная служба безопасности России сможет создавать собственные СИЗО. Такими полномочиями спецслужбу наделил президент России Владимир Путин. Сегодня, 23 июля, глава государства подписал соответствующий закон. Он вступит в силу 1 января 2026 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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