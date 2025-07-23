Закон вступит в силу с 1 января 2026 года
Федеральная служба безопасности России сможет создавать собственные СИЗО. Такими полномочиями спецслужбу наделил президент России Владимир Путин. Сегодня, 23 июля, глава государства подписал соответствующий закон. Он вступит в силу 1 января 2026 года.
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