Против разгромивших могилы челябинских подростков завели уголовное дело

В отношении подростков, осквернивших могилы в Снежинске Челябинской области, возбудили уголовное дело. Об этом рассказали в региональном СКР.
«По данному факту следственным отделом по городу Касли СУ СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 243.4 УК РФ. Это уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, увековечивающих память погибших при защите Отечества», — рассказали в региональном ведомстве.
Кроме того, следственное управление выступило с инициативой о передаче уголовного дела, возбужденного органами внутренних дел, в свое производство. Они начали его по части 1 статьи 244 УК РФ — осквернение тел умерших и мест их захоронения.
Ранее в социальной сети жительница поселка Ближний Береговой города Снежинск пожаловалась на осквернение могил их родственников. Она заявила, что по местам захоронений ее близких «протоптались». Причастных к инциденту нашли. Ими оказались подростки.
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