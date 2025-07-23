23 июля 2025

Против разгромивших могилы челябинских подростков завели уголовное дело

© Служба новостей «URA.RU»
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Подросткам грозит наказание за повреждение воинских захоронений
Подросткам грозит наказание за повреждение воинских захоронений Фото:

В отношении подростков, осквернивших могилы в Снежинске Челябинской области, возбудили уголовное дело. Об этом рассказали в региональном СКР.

«По данному факту следственным отделом по городу Касли СУ СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 243.4 УК РФ. Это уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, увековечивающих память погибших при защите Отечества», — рассказали в региональном ведомстве.

Кроме того, следственное управление выступило с инициативой о передаче уголовного дела, возбужденного органами внутренних дел, в свое производство. Они начали его по части 1 статьи 244 УК РФ — осквернение тел умерших и мест их захоронения.

Ранее в социальной сети жительница поселка Ближний Береговой города Снежинск пожаловалась на осквернение могил их родственников. Она заявила, что по местам захоронений ее близких «протоптались». Причастных к инциденту нашли. Ими оказались подростки.

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В отношении подростков, осквернивших могилы в Снежинске Челябинской области, возбудили уголовное дело. Об этом рассказали в региональном СКР. «По данному факту следственным отделом по городу Касли СУ СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 243.4 УК РФ. Это уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, увековечивающих память погибших при защите Отечества», — рассказали в региональном ведомстве. Кроме того, следственное управление выступило с инициативой о передаче уголовного дела, возбужденного органами внутренних дел, в свое производство. Они начали его по части 1 статьи 244 УК РФ — осквернение тел умерших и мест их захоронения. Ранее в социальной сети жительница поселка Ближний Береговой города Снежинск пожаловалась на осквернение могил их родственников. Она заявила, что по местам захоронений ее близких «протоптались». Причастных к инциденту нашли. Ими оказались подростки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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