С подростками, разгромившими могилы в Снежинске, работают психологи

С семьями подростков, которые разгромили кладбище в поселке Ближний Береговой в Снежинске Челябинской области, работают социальные службы и психологи. Службы попытаются не допустить подобных случаев в будущем и понять причины произошедшего. При этом кладбище возьмут под охрану, сообщили в пресс-службе администрации Снежинска.
«В настоящее время ведется комплексная работа с семьями подростков с привлечением специалистов социальных служб и психологов. Главная задача — понять причины произошедшего и провести профилактические меры, чтобы исключить повторение подобных инцидентов», — сообщили в пресс-службе.
Глава города Андрей Пульников обещал лично проконтролировать ситуацию. В ближайшее время планируется организовать охрану кладбища.
Также глава города договорился о встрече с жителями поселка Ближний Береговой, она пройдет через две недели. Как подчеркнули в пресс-службе, такой подход позволит принять серьезные меры по профилактике и обеспечению безопасности на территории.
В Снежинске полиция установила причастных к осквернению могил на кладбище поселка Ближний Береговой. Стало известно, что кладбище разгромили местные дети. По факту случившегося проводится дальнейшая работа.
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