С подростками, разгромившими могилы в Снежинске, работают психологи

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Кладбище будут охранять
Кладбище будут охранять Фото:

С семьями подростков, которые разгромили кладбище в поселке Ближний Береговой в Снежинске Челябинской области, работают социальные службы и психологи. Службы попытаются не допустить подобных случаев в будущем и понять причины произошедшего. При этом кладбище возьмут под охрану, сообщили в пресс-службе администрации Снежинска.

«В настоящее время ведется комплексная работа с семьями подростков с привлечением специалистов социальных служб и психологов. Главная задача — понять причины произошедшего и провести профилактические меры, чтобы исключить повторение подобных инцидентов», — сообщили в пресс-службе.

Глава города Андрей Пульников обещал лично проконтролировать ситуацию. В ближайшее время планируется организовать охрану кладбища.

Также глава города договорился о встрече с жителями поселка Ближний Береговой, она пройдет через две недели. Как подчеркнули в пресс-службе, такой подход позволит принять серьезные меры по профилактике и обеспечению безопасности на территории.

В Снежинске полиция установила причастных к осквернению могил на кладбище поселка Ближний Береговой. Стало известно, что кладбище разгромили местные дети. По факту случившегося проводится дальнейшая работа.

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С семьями подростков, которые разгромили кладбище в поселке Ближний Береговой в Снежинске Челябинской области, работают социальные службы и психологи. Службы попытаются не допустить подобных случаев в будущем и понять причины произошедшего. При этом кладбище возьмут под охрану, сообщили в пресс-службе администрации Снежинска. «В настоящее время ведется комплексная работа с семьями подростков с привлечением специалистов социальных служб и психологов. Главная задача — понять причины произошедшего и провести профилактические меры, чтобы исключить повторение подобных инцидентов», — сообщили в пресс-службе. Глава города Андрей Пульников обещал лично проконтролировать ситуацию. В ближайшее время планируется организовать охрану кладбища. Также глава города договорился о встрече с жителями поселка Ближний Береговой, она пройдет через две недели. Как подчеркнули в пресс-службе, такой подход позволит принять серьезные меры по профилактике и обеспечению безопасности на территории. В Снежинске полиция установила причастных к осквернению могил на кладбище поселка Ближний Береговой. Стало известно, что кладбище разгромили местные дети. По факту случившегося проводится дальнейшая работа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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