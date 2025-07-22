22 июля 2025

Полиция установила вандалов, осквернивших могилы в Снежинске

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция выявила вандалов
Полиция выявила вандалов Фото:

В Снежинске (Челябинская область) полиция установила причастных к осквернению могил на кладбище поселка Ближний Береговой. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, по факту случившегося проводится дальнейшая работа.

«Причастные к произошедшему лица установлены. Проводится расследование», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

По данным URA.RU, вандалами оказались местные дети. Они еще не достигли возраста привлечения к ответственности. Но с их родителями проводится работа. Скорее всего, в их отношении будет возбуждено административное производство.

Кадры с кладбища опубликовали в социальных сетях очевидцы. По их словам, на могилах буквально потоптались, а памятники и надгробия разрушили. Они потребовали привлечь виновных к ответственности.

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В Снежинске (Челябинская область) полиция установила причастных к осквернению могил на кладбище поселка Ближний Береговой. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, по факту случившегося проводится дальнейшая работа. «Причастные к произошедшему лица установлены. Проводится расследование», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. По данным URA.RU, вандалами оказались местные дети. Они еще не достигли возраста привлечения к ответственности. Но с их родителями проводится работа. Скорее всего, в их отношении будет возбуждено административное производство. Кадры с кладбища опубликовали в социальных сетях очевидцы. По их словам, на могилах буквально потоптались, а памятники и надгробия разрушили. Они потребовали привлечь виновных к ответственности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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