Полиция установила вандалов, осквернивших могилы в Снежинске

В Снежинске (Челябинская область) полиция установила причастных к осквернению могил на кладбище поселка Ближний Береговой. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, по факту случившегося проводится дальнейшая работа.
«Причастные к произошедшему лица установлены. Проводится расследование», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.
По данным URA.RU, вандалами оказались местные дети. Они еще не достигли возраста привлечения к ответственности. Но с их родителями проводится работа. Скорее всего, в их отношении будет возбуждено административное производство.
Кадры с кладбища опубликовали в социальных сетях очевидцы. По их словам, на могилах буквально потоптались, а памятники и надгробия разрушили. Они потребовали привлечь виновных к ответственности.
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