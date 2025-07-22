В поселке Ближний Береговой в городе Снежинск (Челябинская область) зафиксированы акты вандализма на местном кладбище. Неизвестные разрушили и осквернили несколько могил. Соответствующими кадрами поделились очевидцы в социальных сетях.
«Помогите, пожалуйста, в нашей беде. Мы боимся, что никто не понесет наказание. А по моему отцу и по моей дочери протоптались в прямом смысле слова. И еще по многим захоронениям», — написала Юлия Комлева в группе «Текслер, помоги» в социальной сети «ВКонтакте».
Другие очевидцы также разместили в интернете фотографии и видеозаписи разрушенных надгробий и поврежденных памятников. Жители потребовали привлечь виновных к ответственности и обязать их восстановить поврежденные могилы. Некоторые пользователи соцсети предположили, что преступные действия могут быть связаны с деятельностью похоронных агентств.
Как сообщало URA.RU ранее, в 2023 году сотрудники правоохранительных органов обнаружили на кладбище в Миассе следы вандала и канистру от бензина, с помощью которой предположительно был совершен поджог могил бойцов СВО. Позднее территории восстановили.
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