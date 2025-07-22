22 июля 2025

«По отцу и дочери протоптались»: на челябинском кладбище неизвестные разгромили могилы. Видео

В Снежинске неизвестные разрушили несколько могил
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Родственники потребовали наказать виновных в погроме на кладбище
Родственники потребовали наказать виновных в погроме на кладбище Фото:

В поселке Ближний Береговой в городе Снежинск (Челябинская область) зафиксированы акты вандализма на местном кладбище. Неизвестные разрушили и осквернили несколько могил. Соответствующими кадрами поделились очевидцы в социальных сетях.

«Помогите, пожалуйста, в нашей беде. Мы боимся, что никто не понесет наказание. А по моему отцу и по моей дочери протоптались в прямом смысле слова. И еще по многим захоронениям», — написала Юлия Комлева в группе «Текслер, помоги» в социальной сети «ВКонтакте».

Другие очевидцы также разместили в интернете фотографии и видеозаписи разрушенных надгробий и поврежденных памятников. Жители потребовали привлечь виновных к ответственности и обязать их восстановить поврежденные могилы. Некоторые пользователи соцсети предположили, что преступные действия могут быть связаны с деятельностью похоронных агентств.

Как сообщало URA.RU ранее, в 2023 году сотрудники правоохранительных органов обнаружили на кладбище в Миассе следы вандала и канистру от бензина, с помощью которой предположительно был совершен поджог могил бойцов СВО. Позднее территории восстановили.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В поселке Ближний Береговой в городе Снежинск (Челябинская область) зафиксированы акты вандализма на местном кладбище. Неизвестные разрушили и осквернили несколько могил. Соответствующими кадрами поделились очевидцы в социальных сетях. «Помогите, пожалуйста, в нашей беде. Мы боимся, что никто не понесет наказание. А по моему отцу и по моей дочери протоптались в прямом смысле слова. И еще по многим захоронениям», — написала Юлия Комлева в группе «Текслер, помоги» в социальной сети «ВКонтакте». Другие очевидцы также разместили в интернете фотографии и видеозаписи разрушенных надгробий и поврежденных памятников. Жители потребовали привлечь виновных к ответственности и обязать их восстановить поврежденные могилы. Некоторые пользователи соцсети предположили, что преступные действия могут быть связаны с деятельностью похоронных агентств. Как сообщало URA.RU ранее, в 2023 году сотрудники правоохранительных органов обнаружили на кладбище в Миассе следы вандала и канистру от бензина, с помощью которой предположительно был совершен поджог могил бойцов СВО. Позднее территории восстановили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...