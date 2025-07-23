23 июля 2025

Башенный кран разнесло сильным ветром в Волгоградской области

Сильный ураган повредил башенный кран в порту Волжского
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Башенный кран рухнул в Волжском
Башенный кран рухнул в Волжском Фото:

Сильный ураган повредил башенный кран в порту города Волжский Волгоградской области. По сведениям очевидцев, в результате шторма конструкции крана оказались разрушены, а также зафиксированы многочисленные повреждения инфраструктуры.

Свидетели происшествия рассказали, что шквалистый ветер был настолько сильным, что лодки выбрасывало на берег, а линии электропередачи оказались оборваны. «Ветер валил деревья и срывал провода, по всему городу перебои с электричеством», — сообщил один из очевидцев корреспонденту агентства. Из-за урагана часть районов Волжского осталась без света и воды.

Подобные разрушительные ураганы с перебоями в электроснабжении и повреждением инфраструктуры недавно произошли и в других регионах России. Так, 20 июля в Иркутской области почти 40 тысяч жителей остались без света из-за стихии, которая повалила деревья, оборвала линии электропередачи и повредила здания. Специалисты продолжают устранять последствия непогоды, а ранее, в июне, ураган уже разрушал объекты и оставлял без электричества целые районы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сильный ураган повредил башенный кран в порту города Волжский Волгоградской области. По сведениям очевидцев, в результате шторма конструкции крана оказались разрушены, а также зафиксированы многочисленные повреждения инфраструктуры. Свидетели происшествия рассказали, что шквалистый ветер был настолько сильным, что лодки выбрасывало на берег, а линии электропередачи оказались оборваны. «Ветер валил деревья и срывал провода, по всему городу перебои с электричеством», — сообщил один из очевидцев корреспонденту агентства. Из-за урагана часть районов Волжского осталась без света и воды. Подобные разрушительные ураганы с перебоями в электроснабжении и повреждением инфраструктуры недавно произошли и в других регионах России. Так, 20 июля в Иркутской области почти 40 тысяч жителей остались без света из-за стихии, которая повалила деревья, оборвала линии электропередачи и повредила здания. Специалисты продолжают устранять последствия непогоды, а ранее, в июне, ураган уже разрушал объекты и оставлял без электричества целые районы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...