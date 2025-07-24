В центре Киева вспыхнул новый Майдан

Протестующие в Киеве скачут и кричат лозунги «майдана» 2014 года
© Служба новостей «URA.RU»
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Участники протестов выкрикивают лозунги 2014 года
Участники протестов выкрикивают лозунги 2014 года Фото:

В центре Киева продолжается акция протеста против ограничения полномочий Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом сообщает издание «Страна.ua». Участники акции выкрикивают лозунги, которые звучали во время событий на Майдане в 2014 году.

«По данным правоохранителей, прошлой ночью возле театра Франко ночевали 40 протестующих. Не исключено, что этой ночью их будет больше», — отмечается в сообщении «Страна.ua». На опубликованных кадрах видно, что митингующие активно прыгают и скандируют лозунги, аналогичные тем, что использовались в ходе протестных акций на Украине одиннадцать лет назад.

Ранее аналогичные протесты против закона, ограничивающего независимость НАБУ и САП, уже прошли в Николаеве, Харькове, а также еще в четырех городах Украины после его подписания президентом Владимиром Зеленским. Участники акций выражали обеспокоенность тем, что эти изменения могут негативно повлиять на антикоррупционные реформы и перспективы европейской интеграции страны.

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В центре Киева продолжается акция протеста против ограничения полномочий Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом сообщает издание «Страна.ua». Участники акции выкрикивают лозунги, которые звучали во время событий на Майдане в 2014 году. «По данным правоохранителей, прошлой ночью возле театра Франко ночевали 40 протестующих. Не исключено, что этой ночью их будет больше», — отмечается в сообщении «Страна.ua». На опубликованных кадрах видно, что митингующие активно прыгают и скандируют лозунги, аналогичные тем, что использовались в ходе протестных акций на Украине одиннадцать лет назад. Ранее аналогичные протесты против закона, ограничивающего независимость НАБУ и САП, уже прошли в Николаеве, Харькове, а также еще в четырех городах Украины после его подписания президентом Владимиром Зеленским. Участники акций выражали обеспокоенность тем, что эти изменения могут негативно повлиять на антикоррупционные реформы и перспективы европейской интеграции страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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