В екатеринбургском аэропорту Кольцово перенесли вылет рейса FV-6122 в Сочи из-за массовой атаки беспилотников ВСУ на южные регионы РФ в ночь на 24 июля. Информация о задержке появилась на онлайн-табло авиагавани.
Самолет авиакомпании «Россия» должен был вылететь в 06:50 и приземлиться в Сочи в 08:40 по местному времени. Однако рейс перенесли на 13:30.
Этой ночью ВСУ предприняли попытку атаки по объектам территории РФ. В Сочи обломки БПЛА упали на трассу, предположительно, падение обломков дрона зафиксировано в «Сириусе». В результате атаки погибла женщина, еще одна пострадала. В авиагавани города вводились ограничения. Подробности о ходе отражения атаки — в прямой трансляции URA.RU.
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