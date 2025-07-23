23 июля 2025

Рейс из Екатеринбурга в Сочи перенесли из-за ночной атаки ВСУ. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Вылет задержали почти на семь часов
Вылет задержали почти на семь часов Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово перенесли вылет рейса FV-6122 в Сочи из-за массовой атаки беспилотников ВСУ на южные регионы РФ в ночь на 24 июля. Информация о задержке появилась на онлайн-табло авиагавани.

Самолет авиакомпании «Россия» должен был вылететь в 06:50 и приземлиться в Сочи в 08:40 по местному времени. Однако рейс перенесли на 13:30.

Этой ночью ВСУ предприняли попытку атаки по объектам территории РФ. В Сочи обломки БПЛА упали на трассу, предположительно, падение обломков дрона зафиксировано в «Сириусе». В результате атаки погибла женщина, еще одна пострадала. В авиагавани города вводились ограничения. Подробности о ходе отражения атаки — в прямой трансляции URA.RU.

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово перенесли вылет рейса FV-6122 в Сочи из-за массовой атаки беспилотников ВСУ на южные регионы РФ в ночь на 24 июля. Информация о задержке появилась на онлайн-табло авиагавани. Самолет авиакомпании «Россия» должен был вылететь в 06:50 и приземлиться в Сочи в 08:40 по местному времени. Однако рейс перенесли на 13:30. Этой ночью ВСУ предприняли попытку атаки по объектам территории РФ. В Сочи обломки БПЛА упали на трассу, предположительно, падение обломков дрона зафиксировано в «Сириусе». В результате атаки погибла женщина, еще одна пострадала. В авиагавани города вводились ограничения. Подробности о ходе отражения атаки — в прямой трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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