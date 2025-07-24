ВСУ атакуют беспилотниками Краснодарский край: онлайн-трансляция

ВСУ атаковали беспилотниками южные регионы России. Минобороны страны сообщило об отражении атак 21 БПЛА. Из них десять перехватили над акваторией Черного моря, девять — над Азовским морем, два — в небе над Краснодарским краем. Подробности отражения атаки URA.RU освещает в прямой трансляции.
03:46 Силы противовоздушной обороны сбивают украинские беспилотники над морем в районе Сочи, написал в telegram-канале военкор Юрий Котенок.
03:32 ПВО продолжает отбивать атаку беспилотников на Сочи. В Адлере ревет сирена ракетной опасности, написал военкор «Комсомольской правды» Александр Коц в своем telegram-канале.
03:32 Вечером 23 июля российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 21 украинский БПЛА самолетного типа, сообщается в telegram-канале Министерства обороны России.
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