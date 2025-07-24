БПЛА попал в нефтебазу в районе Сочи

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Над Сочи работает система ПВО
Над Сочи работает система ПВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Попадание предположительно обломков дрона произошло в нефтебазу, расположенную на улице Таврическая в «Сириусе» в районе Сочи. Об этом сообщил глава администрации федеральной территории Дмитрий Плишкин.

«Произошло попадание по нефтебазе на улице Таврическая. Прошу воздержаться от поездки на машине и прогулок в том районе. О важных происшествиях буду сообщать», — написал Плишкин в своем telegram-канале.

Власти призывают жителей и гостей «Сириуса» соблюдать меры предосторожности и не приближаться к району происшествия. На месте работают экстренные службы. О пострадавших и масштабах повреждений оперативной информации пока нет.

Район города Сочи атакуют вражеские БПЛА. Ранее на видео попал момент, как российские военные сбили украинский дрон на подлете к городу.

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Попадание предположительно обломков дрона произошло в нефтебазу, расположенную на улице Таврическая в «Сириусе» в районе Сочи. Об этом сообщил глава администрации федеральной территории Дмитрий Плишкин. «Произошло попадание по нефтебазе на улице Таврическая. Прошу воздержаться от поездки на машине и прогулок в том районе. О важных происшествиях буду сообщать», — написал Плишкин в своем telegram-канале. Власти призывают жителей и гостей «Сириуса» соблюдать меры предосторожности и не приближаться к району происшествия. На месте работают экстренные службы. О пострадавших и масштабах повреждений оперативной информации пока нет. Район города Сочи атакуют вражеские БПЛА. Ранее на видео попал момент, как российские военные сбили украинский дрон на подлете к городу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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