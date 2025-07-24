БПЛА попал в нефтебазу в районе Сочи

Попадание предположительно обломков дрона произошло в нефтебазу, расположенную на улице Таврическая в «Сириусе» в районе Сочи. Об этом сообщил глава администрации федеральной территории Дмитрий Плишкин.
«Произошло попадание по нефтебазе на улице Таврическая. Прошу воздержаться от поездки на машине и прогулок в том районе. О важных происшествиях буду сообщать», — написал Плишкин в своем telegram-канале.
Власти призывают жителей и гостей «Сириуса» соблюдать меры предосторожности и не приближаться к району происшествия. На месте работают экстренные службы. О пострадавших и масштабах повреждений оперативной информации пока нет.
Район города Сочи атакуют вражеские БПЛА. Ранее на видео попал момент, как российские военные сбили украинский дрон на подлете к городу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.