23 июля 2025

Прокуратура заинтересовалась обрушением баскетбольного кольца в пермском ЖК

© Служба новостей «URA.RU»
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Кольцо рухнуло во время тренировки
Кольцо рухнуло во время тренировки Фото:

Прокуратура Пермского района начала проверку после инцидента с падением баскетбольного щита в жилом комплексе «Медовый» в деревне Кондратово (Пермский округ). Щит обрушился во время тренировки, рассказали в telegram-канале краевой прокуратуры.

«В ходе тренировки подростков на спортивной площадке жилого комплекса „Медовый“ произошло обрушение баскетбольного щита. В результате происшествия никто не пострадал. Ведомство инициировало проверку», — сказано в сообщении.

Прокуратура намерена проверить, как ответственные лица содержали спортивное оборудование и не было ли там нарушения законодательства. Ели обнаружат нарушения законодательства, примут меры.

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Прокуратура Пермского района начала проверку после инцидента с падением баскетбольного щита в жилом комплексе «Медовый» в деревне Кондратово (Пермский округ). Щит обрушился во время тренировки, рассказали в telegram-канале краевой прокуратуры. «В ходе тренировки подростков на спортивной площадке жилого комплекса „Медовый“ произошло обрушение баскетбольного щита. В результате происшествия никто не пострадал. Ведомство инициировало проверку», — сказано в сообщении. Прокуратура намерена проверить, как ответственные лица содержали спортивное оборудование и не было ли там нарушения законодательства. Ели обнаружат нарушения законодательства, примут меры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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