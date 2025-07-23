Прокуратура заинтересовалась обрушением баскетбольного кольца в пермском ЖК

Прокуратура Пермского района начала проверку после инцидента с падением баскетбольного щита в жилом комплексе «Медовый» в деревне Кондратово (Пермский округ). Щит обрушился во время тренировки, рассказали в telegram-канале краевой прокуратуры.
«В ходе тренировки подростков на спортивной площадке жилого комплекса „Медовый“ произошло обрушение баскетбольного щита. В результате происшествия никто не пострадал. Ведомство инициировало проверку», — сказано в сообщении.
Прокуратура намерена проверить, как ответственные лица содержали спортивное оборудование и не было ли там нарушения законодательства. Ели обнаружат нарушения законодательства, примут меры.
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