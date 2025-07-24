Раскрыто состояние российских туристов, отдыхающих в объятом войной Таиланде

Туристы из РФ в Таиланде не подвержены опасности из-за конфликта с Камбоджей
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Российские туристы, отдыхающие в Таиланде, столкнулись со сложностями из-за войны с Камбоджей
Российские туристы, отдыхающие в Таиланде, столкнулись со сложностями из-за войны с Камбоджей Фото:

Российские туристы, отдыхающие в Таиланде, не подвержены опасности из-за обострения ситуации на границе страны с Камбоджей. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"В Камбоджу массового турпотока нет. Разве что индивидуалы. А курортные локации в Таиланде далеко от границы. Приграничная область с Камбоджей не — курортная область. Экскурсии через границу уже долгое время приостановлены", — говорится в сообщении АТОР. Цитата по ТАСС.

Как отметила генеральный директор туроператора «Satmarket» и член РСТ Ирина Сетун, популярные среди российских туристов тайские курорты расположены далеко от приграничных районов, где зафиксированы случаи эвакуации населения. Вместе с тем, она уточнила, что проведение экскурсий в Камбоджу было временно прекращено с момента возникновения данного инцидента. «Туристы находятся в безопасности, инцидент не оказывает влияния на туристическую программу», — подчеркнула Сетун.

Ранее на границе Таиланда и Камбоджи произошло вооруженное столкновение. Несколько человек погибло. Таиланд закрыл все пограничные пункты на границе с Камбоджей. Подробнее — в материале URA.RU.

Напряженность между двумя странами сохранялась на протяжении нескольких недель и достигла пика после того, как накануне Бангкок отозвал посла из Пномпеня и объявил о высылке камбоджийского дипломата. Поводом для этого стали взрывы противопехотных мин в приграничной зоне: в среду пять таиландских военных получили ранения при подрыве на мине неподалеку от границы.

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Российские туристы, отдыхающие в Таиланде, не подвержены опасности из-за обострения ситуации на границе страны с Камбоджей. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). "В Камбоджу массового турпотока нет. Разве что индивидуалы. А курортные локации в Таиланде далеко от границы. Приграничная область с Камбоджей не — курортная область. Экскурсии через границу уже долгое время приостановлены", — говорится в сообщении АТОР. Цитата по ТАСС. Как отметила генеральный директор туроператора «Satmarket» и член РСТ Ирина Сетун, популярные среди российских туристов тайские курорты расположены далеко от приграничных районов, где зафиксированы случаи эвакуации населения. Вместе с тем, она уточнила, что проведение экскурсий в Камбоджу было временно прекращено с момента возникновения данного инцидента. «Туристы находятся в безопасности, инцидент не оказывает влияния на туристическую программу», — подчеркнула Сетун. Ранее на границе Таиланда и Камбоджи произошло вооруженное столкновение. Несколько человек погибло. Таиланд закрыл все пограничные пункты на границе с Камбоджей. Подробнее — в материале URA.RU. Напряженность между двумя странами сохранялась на протяжении нескольких недель и достигла пика после того, как накануне Бангкок отозвал посла из Пномпеня и объявил о высылке камбоджийского дипломата. Поводом для этого стали взрывы противопехотных мин в приграничной зоне: в среду пять таиландских военных получили ранения при подрыве на мине неподалеку от границы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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