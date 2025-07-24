В Новошахтинске (Ростовская область) загорелось здание торгового центра (ТЦ). Как сообщают местные telegram-каналы, со ссылкой на очевидцев, в помещениях находились люди.
«По словам местных, внутри было несколько человек», — сказано в сообщении telegram-канала «Это Ростов новости». Также сообщается, что об их дальнейшей судьбе ничего неизвестно.
Однако в региональном МЧС данную информацию пока не подтвердили. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. ЧП произошло на улице Ленина. Изначально площадь возгорания составила 30 квадратных метров.
Позднее новую информацию опубликовали уже в telegram-канале МЧС России. В министерстве отметили, что огонь охватил уже 1300 квадратных метров здания ТЦ. На момент возгорания посетителей внутри не было. Сейчас на месте ЧП работают 84 специалиста. Причины пожара уточняются.
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