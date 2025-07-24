Merkur.de: Путин разочарован и зол, что отношения с Трампом не сложились

Президент России Владимир Путин выражает разочарование и недовольство тем, что отношения с президентом США Дональдом Трампом не сложились. Об этом сообщает немецкое издание Merkur.de.
«Кремль разочарован и зол на то, что с Трампом не сложилось», — пишет Merkur.de со ссылкой на бывших высокопоставленных кремлевских чиновников. По данным издания, Путин считает Трампа эмоциональным и впечатлительным лидером. Несмотря на нынешние разногласия, в Москве не считают раскол между Россией и США непреодолимым. Российское руководство намерено продолжать попытки наладить диалог с Вашингтоном.
Ранее Трамп пригрозил ввести 100-процентные тарифы против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по украинскому конфликту. Трамп также обвинил Россию в «пустых разговорах» по поводу урегулирования ситуации на Украине.
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