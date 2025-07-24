Мишустин провел переговоры с Пашиняном

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел переговоры с главой правительства Армении Николом Пашиняном. Стороны обсудили развитие двусторонних отношений в торгово-экономической, научно-технологической и культурно-гуманитарной сферах.
«Главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-армянских связей в торгово-экономической, научно-технологической и культурно-гуманитарной сферах», — говорится в telegram-канале правительства РФ. По данным пресс-службы, на встрече стороны подчеркнули необходимость создания благоприятных условий для реализации совместных проектов.
Ранее Пашинян заявил, что Армения не ищет конфликтов с Россией и стремится к взаимодействию на основе дружбы и взаимоуважения. Он подчеркнул важность нормальных и дружественных отношений, основанных на взаимном уважении, добавив, что отношения между страны сейчас находятся на этапе трансформации, передает RT.
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