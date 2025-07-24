Мишустин провел переговоры с Пашиняном

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мишустин и Пашинян обсудили развитие отношений между Россией и Арменией
Мишустин и Пашинян обсудили развитие отношений между Россией и Арменией Фото:

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел переговоры с главой правительства Армении Николом Пашиняном. Стороны обсудили развитие двусторонних отношений в торгово-экономической, научно-технологической и культурно-гуманитарной сферах.

«Главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-армянских связей в торгово-экономической, научно-технологической и культурно-гуманитарной сферах», — говорится в telegram-канале правительства РФ. По данным пресс-службы, на встрече стороны подчеркнули необходимость создания благоприятных условий для реализации совместных проектов.

Ранее Пашинян заявил, что Армения не ищет конфликтов с Россией и стремится к взаимодействию на основе дружбы и взаимоуважения. Он подчеркнул важность нормальных и дружественных отношений, основанных на взаимном уважении, добавив, что отношения между страны сейчас находятся на этапе трансформации, передает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Премьер-министр России Михаил Мишустин провел переговоры с главой правительства Армении Николом Пашиняном. Стороны обсудили развитие двусторонних отношений в торгово-экономической, научно-технологической и культурно-гуманитарной сферах. «Главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-армянских связей в торгово-экономической, научно-технологической и культурно-гуманитарной сферах», — говорится в telegram-канале правительства РФ. По данным пресс-службы, на встрече стороны подчеркнули необходимость создания благоприятных условий для реализации совместных проектов. Ранее Пашинян заявил, что Армения не ищет конфликтов с Россией и стремится к взаимодействию на основе дружбы и взаимоуважения. Он подчеркнул важность нормальных и дружественных отношений, основанных на взаимном уважении, добавив, что отношения между страны сейчас находятся на этапе трансформации, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...