Эндокринолог Полетаева: тренд с блинами из грудного молока грозит ВИЧ

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Грудное молоко может являться переносчиком опасных инфекций
Грудное молоко может являться переносчиком опасных инфекций Фото:

Врач-эндокринолог Маргарита Полетаева предупредила об опасности нового кулинарного тренда среди кормящих матерей — приготовления блинов на грудном молоке. По ее словам, употребление такой пищи взрослыми или детьми, кроме ребенка самой матери, может привести к заражению серьезными инфекционными заболеваниями, включая ВИЧ и гепатит В, если молоко не пастеризовано.

«Молоко — это биологическая жидкость и она может быть передатчиком вирусов, бактерий, паразитов, если она не пастеризовано. Передается в том числе и ВИЧ, CMV (цитомегаловирус), гепатит В», — заявила Маргарита Полетаева интернет-изданию «Подмосковье сегодня». Врач пояснила, что, несмотря на уникальный состав молока (белки, жиры, углеводы, гормоны, антитела), его польза для взрослых научно не доказана, а риски заражения высоки.

Психолог Марианна Абравитова, комментируя тренд, отметила, что некоторые мамы видят в таком использовании излишков молока способ сэкономить ресурсы и добавить полезные вещества в рацион ребенка, особенно если он плохо ест. Однако она также подчеркнула, что подобные эксперименты могут вызывать психологическое отторжение у взрослых и неловкость у подрастающих детей, а также несут риск бактериального заражения.

Ранее URA.RU сообщило о намерении Минздрава увеличить долю кормящих грудью матерей. На данный момент процент женщин, кормящих грудью до года, планируется увеличить с 43% до 90 — 95%.

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Врач-эндокринолог Маргарита Полетаева предупредила об опасности нового кулинарного тренда среди кормящих матерей — приготовления блинов на грудном молоке. По ее словам, употребление такой пищи взрослыми или детьми, кроме ребенка самой матери, может привести к заражению серьезными инфекционными заболеваниями, включая ВИЧ и гепатит В, если молоко не пастеризовано. «Молоко — это биологическая жидкость и она может быть передатчиком вирусов, бактерий, паразитов, если она не пастеризовано. Передается в том числе и ВИЧ, CMV (цитомегаловирус), гепатит В», — заявила Маргарита Полетаева интернет-изданию «Подмосковье сегодня». Врач пояснила, что, несмотря на уникальный состав молока (белки, жиры, углеводы, гормоны, антитела), его польза для взрослых научно не доказана, а риски заражения высоки. Психолог Марианна Абравитова, комментируя тренд, отметила, что некоторые мамы видят в таком использовании излишков молока способ сэкономить ресурсы и добавить полезные вещества в рацион ребенка, особенно если он плохо ест. Однако она также подчеркнула, что подобные эксперименты могут вызывать психологическое отторжение у взрослых и неловкость у подрастающих детей, а также несут риск бактериального заражения. Ранее URA.RU сообщило о намерении Минздрава увеличить долю кормящих грудью матерей. На данный момент процент женщин, кормящих грудью до года, планируется увеличить с 43% до 90 — 95%.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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