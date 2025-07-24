Эндокринолог Полетаева: тренд с блинами из грудного молока грозит ВИЧ

Врач-эндокринолог Маргарита Полетаева предупредила об опасности нового кулинарного тренда среди кормящих матерей — приготовления блинов на грудном молоке. По ее словам, употребление такой пищи взрослыми или детьми, кроме ребенка самой матери, может привести к заражению серьезными инфекционными заболеваниями, включая ВИЧ и гепатит В, если молоко не пастеризовано.
«Молоко — это биологическая жидкость и она может быть передатчиком вирусов, бактерий, паразитов, если она не пастеризовано. Передается в том числе и ВИЧ, CMV (цитомегаловирус), гепатит В», — заявила Маргарита Полетаева интернет-изданию «Подмосковье сегодня». Врач пояснила, что, несмотря на уникальный состав молока (белки, жиры, углеводы, гормоны, антитела), его польза для взрослых научно не доказана, а риски заражения высоки.
Психолог Марианна Абравитова, комментируя тренд, отметила, что некоторые мамы видят в таком использовании излишков молока способ сэкономить ресурсы и добавить полезные вещества в рацион ребенка, особенно если он плохо ест. Однако она также подчеркнула, что подобные эксперименты могут вызывать психологическое отторжение у взрослых и неловкость у подрастающих детей, а также несут риск бактериального заражения.
Ранее URA.RU сообщило о намерении Минздрава увеличить долю кормящих грудью матерей. На данный момент процент женщин, кормящих грудью до года, планируется увеличить с 43% до 90 — 95%.
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