Экс-депутат получил 8 лет колонии за обман участников СВО

Бывший депутат горсовета Брянской области Владимир Реук приговорен к восьми годам колонии общего режима за мошенничество в отношении участников специальной военной операции. Решение вынес Клинцовский городской суд.
«...путем частичного сложения наказаний, виновному окончательно назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции региона. Оно опубликовано в Telegram. Реук также оштрафован на 900 тысяч рублей и лишен права занимать должности в органах местного самоуправления на три года.
По данным суда, Владимир Реук получал от военнослужащих деньги, обещая содействие в получении государственных наград, выплат за ранения и освобождении от дальнейшей службы. Он был признан виновным в совершении четырех эпизодов мошенничества и одного эпизода покушения на мошенничество.
Расследование проводили сотрудники УФСБ по Брянской области. По информации источников «Коммерсанта», экс-депутат подозревался в хищении и попытке хищения около 4,8 миллиона рублей у четырех военнослужащих в 2023–2024 годах. Вину Владимир Реук не признал.
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