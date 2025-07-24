Экс-депутат получил 8 лет колонии за обман участников СВО

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Реук не признал вину в мошенничестве
Реук не признал вину в мошенничестве Фото:

Бывший депутат горсовета Брянской области Владимир Реук приговорен к восьми годам колонии общего режима за мошенничество в отношении участников специальной военной операции. Решение вынес Клинцовский городской суд. 

«...путем частичного сложения наказаний, виновному окончательно назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции региона. Оно опубликовано в  Telegram. Реук также оштрафован на 900 тысяч рублей и лишен права занимать должности в органах местного самоуправления на три года.

По данным суда, Владимир Реук получал от военнослужащих деньги, обещая содействие в получении государственных наград, выплат за ранения и освобождении от дальнейшей службы. Он был признан виновным в совершении четырех эпизодов мошенничества и одного эпизода покушения на мошенничество.

Расследование проводили сотрудники УФСБ по Брянской области. По информации источников «Коммерсанта», экс-депутат подозревался в хищении и попытке хищения около 4,8 миллиона рублей у четырех военнослужащих в 2023–2024 годах. Вину Владимир Реук не признал.

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Бывший депутат горсовета Брянской области Владимир Реук приговорен к восьми годам колонии общего режима за мошенничество в отношении участников специальной военной операции. Решение вынес Клинцовский городской суд.  «...путем частичного сложения наказаний, виновному окончательно назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции региона. Оно опубликовано в  Telegram. Реук также оштрафован на 900 тысяч рублей и лишен права занимать должности в органах местного самоуправления на три года. По данным суда, Владимир Реук получал от военнослужащих деньги, обещая содействие в получении государственных наград, выплат за ранения и освобождении от дальнейшей службы. Он был признан виновным в совершении четырех эпизодов мошенничества и одного эпизода покушения на мошенничество. Расследование проводили сотрудники УФСБ по Брянской области. По информации источников «Коммерсанта», экс-депутат подозревался в хищении и попытке хищения около 4,8 миллиона рублей у четырех военнослужащих в 2023–2024 годах. Вину Владимир Реук не признал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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