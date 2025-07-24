СК заявил об изъятии документов в авиакомпании, чей самолет потерпел крушение

24 июля 2025 в 19:08 Размер текста - 17 +

Следком ведет работы на месте крушения самолета Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Следственный комитет России проводит обыски в авиакомпании «Ангара», чей самолет потерпел крушение в Амурской области. Об этом сообщили в самом Следкоме. Также следователи работают на месте авиакатастрофы. «Следователи СК России работают на месте крушения самолета в Амурской области, а также производят обыск и выемку документов в организациях воздушного транспорта», — написали в Следственном комитете. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства. Крушение пассажирского самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара» произошло 24 июля. Самолет пропал с радара, когда зашел на второй круг перед посадкой. Позже оперативные службы нашли его обломки, никто из пассажиров и членов экипажа не выжил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следственный комитет России проводит обыски в авиакомпании «Ангара», чей самолет потерпел крушение в Амурской области. Об этом сообщили в самом Следкоме. Также следователи работают на месте авиакатастрофы. «Следователи СК России работают на месте крушения самолета в Амурской области, а также производят обыск и выемку документов в организациях воздушного транспорта», — написали в Следственном комитете. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства. Крушение пассажирского самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара» произошло 24 июля. Самолет пропал с радара, когда зашел на второй круг перед посадкой. Позже оперативные службы нашли его обломки, никто из пассажиров и членов экипажа не выжил.