СК заявил об изъятии документов в авиакомпании, чей самолет потерпел крушение

Следственный комитет России проводит обыски в авиакомпании «Ангара», чей самолет потерпел крушение в Амурской области. Об этом сообщили в самом Следкоме. Также следователи работают на месте авиакатастрофы.
«Следователи СК России работают на месте крушения самолета в Амурской области, а также производят обыск и выемку документов в организациях воздушного транспорта», — написали в Следственном комитете. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства.
Крушение пассажирского самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара» произошло 24 июля. Самолет пропал с радара, когда зашел на второй круг перед посадкой. Позже оперативные службы нашли его обломки, никто из пассажиров и членов экипажа не выжил.
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