СК заявил об изъятии документов в авиакомпании, чей самолет потерпел крушение

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Следком ведет работы на месте крушения самолета Фото:

Следственный комитет России проводит обыски в авиакомпании «Ангара», чей самолет потерпел крушение в Амурской области. Об этом сообщили в самом Следкоме. Также следователи работают на месте авиакатастрофы.

«Следователи СК России работают на месте крушения самолета в Амурской области, а также производят обыск и выемку документов в организациях воздушного транспорта», — написали в Следственном комитете. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства.

Крушение пассажирского самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара» произошло 24 июля. Самолет пропал с радара, когда зашел на второй круг перед посадкой. Позже оперативные службы нашли его обломки, никто из пассажиров и членов экипажа не выжил.

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Следственный комитет России проводит обыски в авиакомпании «Ангара», чей самолет потерпел крушение в Амурской области. Об этом сообщили в самом Следкоме. Также следователи работают на месте авиакатастрофы. «Следователи СК России работают на месте крушения самолета в Амурской области, а также производят обыск и выемку документов в организациях воздушного транспорта», — написали в Следственном комитете. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства. Крушение пассажирского самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара» произошло 24 июля. Самолет пропал с радара, когда зашел на второй круг перед посадкой. Позже оперативные службы нашли его обломки, никто из пассажиров и членов экипажа не выжил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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