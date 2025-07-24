Полицейского, по делу telegram-канала Baza, арестовали. Его обвиняют в получении взятки. Об этом сообщил telegram-канал.
«Полицейского по делу „Базы“, обвиняемого в превышении полномочий и получении взятки, арестовали на два месяца», — указано в материале. По версии следствия, он передавал информацию за деньги. В материалах дела фигурирует сумма в 137 тысяч рублей.
Ранее по этому делу был задержан и арестован главный редактор telegram-канала Baza Никита Трифонов, которого обвиняют в даче взятки должностному лицу. Редакция издания заявила о несогласии с позицией следствия, утверждая, что обвинение строится на недостоверных фактах, а информация, якобы переданная за деньги, была взята из открытых источников.
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