В Baza прокомментировали арест Трифонова и представили свою версию случившегося

Редакция telegram-канала Baza выразила несогласие с позицией следствия по делу главного редактора Никиты Трифонова, который якобы обвиняется в даче взятки должностному лицу. В издании заявили, что обвинение строится на недостоверных фактах.
По информации издания, ключевым доказательством обвинения стал пост от 12 июля 2023 года, в котором говорилось о задержании начальника управления угрозыска МВД Красноярского края по подозрению в коррупции. Следователи утверждают, что Трифонов якобы заплатил полицейским за доступ к этой информации.
«На самом же деле, эта информация была взята редакцией из открытых источников и других СМИ, опубликовавших ее еще за сутки до „Базы“. В частности, в „Коммерсанте“ заметка под заголовком „По подозрению в коррупции задержан начальник управления угрозыска МВД Красноярского края“ была опубликована 11 июля», — рассказали в редакции.
Кроме того, по данным следствия, поводом для уголовного преследования стал денежный перевод на сумму шесть тысяч рублей, который Трифонов якобы совершил 22 августа 2023 года через банкомат в районе столичной станции метро «Белорусская». В редакции заявили, что в это время Трифонов находился за пределами России и физически не мог совершить этот перевод.
Трифонова задержали 22 июля 2025 года. На следующий день в редакции Baza прошли обыски и были изъяты техника и документы. В этот же день главреда издания арестовали на два месяца по делу о взятке. Он будет находиться в СИЗО до 20 сентября. Сам журналист вину не признал и заверил суд, что не собирается скрываться.
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