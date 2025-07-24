Путин встретился с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским

Прошла встреча президента РФ Владимира Путина и губернатора Архангельской области Александра Цыбульского. Встреча прошла в Северодвинске. Об этом сообщает РИА Новости.
«Президент РФ Владимир Путин в Северодвинске встретился с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским», — указано в материале. Владимир Путин посетил регион для участия в совещании, посвященном вопросам совершенствования подводных сил Военно-морского флота Российской Федерации.
Кроме того, глава государства принял участие в церемонии подъема государственного флага на атомном подводном крейсере «Князь Пожарский». Данный крейсер был спущен на воду в 2024 году.
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