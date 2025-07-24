Путин встретился с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским

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Владимир Путин прибыл в Архангельскую область для участия в совещании на тему развития подводных сил военно-морского флота, сообщает РИА Новости
Владимир Путин прибыл в Архангельскую область для участия в совещании на тему развития подводных сил военно-морского флота, сообщает РИА Новости Фото:

Прошла встреча президента РФ Владимира Путина и губернатора Архангельской области Александра Цыбульского. Встреча прошла в Северодвинске. Об этом сообщает РИА Новости.

«Президент РФ Владимир Путин в Северодвинске встретился с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским», — указано в материале. Владимир Путин посетил регион для участия в совещании, посвященном вопросам совершенствования подводных сил Военно-морского флота Российской Федерации.

Кроме того, глава государства принял участие в церемонии подъема государственного флага на атомном подводном крейсере «Князь Пожарский». Данный крейсер был спущен на воду в 2024 году.

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Прошла встреча президента РФ Владимира Путина и губернатора Архангельской области Александра Цыбульского. Встреча прошла в Северодвинске. Об этом сообщает РИА Новости. «Президент РФ Владимир Путин в Северодвинске встретился с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским», — указано в материале. Владимир Путин посетил регион для участия в совещании, посвященном вопросам совершенствования подводных сил Военно-морского флота Российской Федерации. Кроме того, глава государства принял участие в церемонии подъема государственного флага на атомном подводном крейсере «Князь Пожарский». Данный крейсер был спущен на воду в 2024 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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