При пожаре в ТЦ Новошахтинска погибли люди

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Пожар в ТЦ Новошахтинска унес жизни
Пожар в ТЦ Новошахтинска унес жизни Фото:

Во время тушения пожара в торговом центре Новошахтинска погибли два человека, среди них — сотрудник МЧС. Один из погибших — пожарный Олег Гулевский, спасавший людей. Об этом сообщил Юрий Слюсарь, временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области.

«Сегодня в ходе ликвидации пожара в торговом центре Новошахтинска погибли люди. Один из них — наш коллега, пожарный Олег Валерьевич Гулевский. Он служил в 19-й пожарно-спасательной части донского МЧС, был предан своей профессии до конца — погиб, спасая людей и исполняя свой долг. Выражаю глубокие соболезнования близким погибших. Светлая память», — сообщил Слюсарь в своем telegram-канале. 

Личность второго погибшего устанавливается. Пострадали также двое сотрудников МЧС: одного госпитализировали в Новошахтинске, второго перевезли в лечебное учреждение Ростова. На месте происшествия продолжаются работы по разбору завалов, ведут расследование сотрудники Следственного комитета. Причины пожара устанавливаются. Власти пообещали оказать помощь семьям погибших и пострадавших.

Ранее телеканал RT со ссылкой на МЧС сообщал, что в Новошахтинске загорелся торговый центр площадью 1300 кв. м. На момент пожара внутри не было посетителей. С огнем борются 84 специалиста с использованием 29 единиц техники.

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Во время тушения пожара в торговом центре Новошахтинска погибли два человека, среди них — сотрудник МЧС. Один из погибших — пожарный Олег Гулевский, спасавший людей. Об этом сообщил Юрий Слюсарь, временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области. «Сегодня в ходе ликвидации пожара в торговом центре Новошахтинска погибли люди. Один из них — наш коллега, пожарный Олег Валерьевич Гулевский. Он служил в 19-й пожарно-спасательной части донского МЧС, был предан своей профессии до конца — погиб, спасая людей и исполняя свой долг. Выражаю глубокие соболезнования близким погибших. Светлая память», — сообщил Слюсарь в своем telegram-канале.  Личность второго погибшего устанавливается. Пострадали также двое сотрудников МЧС: одного госпитализировали в Новошахтинске, второго перевезли в лечебное учреждение Ростова. На месте происшествия продолжаются работы по разбору завалов, ведут расследование сотрудники Следственного комитета. Причины пожара устанавливаются. Власти пообещали оказать помощь семьям погибших и пострадавших. Ранее телеканал RT со ссылкой на МЧС сообщал, что в Новошахтинске загорелся торговый центр площадью 1300 кв. м. На момент пожара внутри не было посетителей. С огнем борются 84 специалиста с использованием 29 единиц техники.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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