24 июля 2025

ВСУ пытаются атаковать дронами Ростовскую область

Взрывы прогремели в пригороде Таганрога и Новочеркасска
© Служба новостей «URA.RU»
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Видно было несколько ярких вспышек, а затем раздались сильные хлопки
Видно было несколько ярких вспышек, а затем раздались сильные хлопки Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В пригородах Таганрога и Новочеркасска Ростовской области в ночь на 25 июля прогремело не менее семи взрывов. По предварительной информации, система противовоздушной обороны (ПВО) сработала по украинским беспилотникам типа «Лютый». Об этом сообщает telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.

Очевидцы рассказали журналистам, что в окрестностях Таганрога было слышно от пяти до семи взрывов. Жители городов Шахты, Матвеев Курган и Новочеркасск также сообщили о громких звуках, вспышках в небе и характерном шуме пролетающих беспилотных летательных аппаратов. «Видно было несколько ярких вспышек, а затем раздались сильные хлопки», — приводит слова одного из очевидцев SHOT.

По данным источников, на данный момент сведений о пострадавших или разрушениях не поступало. Официальные органы ситуацию пока не прокомментировали. Информация о последствиях и возможных повреждениях уточняется.

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В пригородах Таганрога и Новочеркасска Ростовской области в ночь на 25 июля прогремело не менее семи взрывов. По предварительной информации, система противовоздушной обороны (ПВО) сработала по украинским беспилотникам типа «Лютый». Об этом сообщает telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей. Очевидцы рассказали журналистам, что в окрестностях Таганрога было слышно от пяти до семи взрывов. Жители городов Шахты, Матвеев Курган и Новочеркасск также сообщили о громких звуках, вспышках в небе и характерном шуме пролетающих беспилотных летательных аппаратов. «Видно было несколько ярких вспышек, а затем раздались сильные хлопки», — приводит слова одного из очевидцев SHOT. По данным источников, на данный момент сведений о пострадавших или разрушениях не поступало. Официальные органы ситуацию пока не прокомментировали. Информация о последствиях и возможных повреждениях уточняется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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