Аэропорт Сочи предупредил пассажиров об изменениях в работе

Аэропорт Сочи ввел временные ограничения на прием и отправку гражданских рейсов для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
«Для обеспечения безопасности полетов временные ограничения введены на прием и выпуск гражданских воздушных судов в аэропорту Сочи. Все службы аэропорта готовы к работе после снятия ограничений», — написали в официальном telegram-канале аэропорта.
Пассажирам рекомендуют отслеживать актуальную информацию о статусе рейсов на онлайн-табло в терминале, официальном сайте аэропорта, а также через сервисы авиакомпаний или telegram-бот. Авиакомпании уведомляют клиентов об изменениях в расписании. Ожидается, что расписание полетных программ перевозчиков в течение дня 25 июля может корректироваться.
В терминале продолжает работать бесплатная комната матери и ребенка, а также доступны питьевые фонтанчики у всех санузлов. Руководство аэропорта также просит пассажиров проявлять уважение к окружающим: не занимать сидения вещами и багажом, уступать места пожилым людям, женщинам и детям.
Ранее в аэропорту Сочи были зафиксированы задержки 26 рейсов на вылет и прилет. Так, рейс, следовавший из Адлера в Челябинск и запланированный на 19:30 четверга, 24 июля, был перенесен на 04:30 следующего дня. Кроме того, двухчасовые и более задержки наблюдаются на направлениях Екатеринбург, Пермь и Курган, пишет 360.ru.
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