Ученые предупредили мир о «кислотном дожде»

Nature: в осадках по всему миру все шире распространяется вечный химикат
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В дождях по всему миру вырос уровень не разрушаемой кислоты, которая уже попала в кровь людей
В дождях по всему миру вырос уровень не разрушаемой кислоты, которая уже попала в кровь людей Фото:

Концентрация трифторуксусной кислоты (TFA), относящейся к группе так называемых «вечных химикатов», стремительно растет в осадках по всему миру. К такому выводу пришли исследователи, проанализировавшие данные из различных регионов, включая Арктику, Европу и Данию.

«Содержание TFA в листьях деревьев Германии за последние десятилетия увеличилось в 5–10 раз, ее находят даже в ледяных кернах Арктики, грунтовых водах Дании и реках Европы», — отмечают ученые. Об этом сообщает журнал Nature.

Исследователи подчеркивают, что трифторуксусная кислота практически не разрушается естественными процессами и накапливается в почве, воде и живых организмах. Вещество проникает в окружающую среду из-за промышленного производства, утечек хладагентов, распада некоторых пестицидов и даже использования анестетиков.

Исследователи сообщают, что следы TFA уже обнаружены в крови и моче людей, а также в продуктах питания и напитках. Несмотря на то что прямой вред здоровью человека при нынешних концентрациях маловероятен — эксперименты на животных показывают токсичность лишь при дозах в сотни тысяч раз выше текущих, — ученые не исключают потенциального влияния на репродуктивное здоровье и состояние экосистем.

В Евросоюзе обсуждается возможность отнесения TFA к токсичным веществам и введения ограничений на ее использование. Некоторые страны уже запрещают пестициды, в процессе распада которых образуется этот химикат. Эксперты подчеркивают: даже если трифторуксусная кислота окажется относительно безопасной для человека, ее неуклонное накопление в природе может привести к серьезным долгосрочным экологическим последствиям.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Концентрация трифторуксусной кислоты (TFA), относящейся к группе так называемых «вечных химикатов», стремительно растет в осадках по всему миру. К такому выводу пришли исследователи, проанализировавшие данные из различных регионов, включая Арктику, Европу и Данию. «Содержание TFA в листьях деревьев Германии за последние десятилетия увеличилось в 5–10 раз, ее находят даже в ледяных кернах Арктики, грунтовых водах Дании и реках Европы», — отмечают ученые. Об этом сообщает журнал Nature. Исследователи подчеркивают, что трифторуксусная кислота практически не разрушается естественными процессами и накапливается в почве, воде и живых организмах. Вещество проникает в окружающую среду из-за промышленного производства, утечек хладагентов, распада некоторых пестицидов и даже использования анестетиков. Исследователи сообщают, что следы TFA уже обнаружены в крови и моче людей, а также в продуктах питания и напитках. Несмотря на то что прямой вред здоровью человека при нынешних концентрациях маловероятен — эксперименты на животных показывают токсичность лишь при дозах в сотни тысяч раз выше текущих, — ученые не исключают потенциального влияния на репродуктивное здоровье и состояние экосистем. В Евросоюзе обсуждается возможность отнесения TFA к токсичным веществам и введения ограничений на ее использование. Некоторые страны уже запрещают пестициды, в процессе распада которых образуется этот химикат. Эксперты подчеркивают: даже если трифторуксусная кислота окажется относительно безопасной для человека, ее неуклонное накопление в природе может привести к серьезным долгосрочным экологическим последствиям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...