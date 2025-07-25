МИД Камбоджи созвало экстренное совещание по конфликту с Таиландом

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Главная задача встречи — обсудить пути урегулирования ситуации
Главная задача встречи — обсудить пути урегулирования ситуации Фото:
новость из сюжета
Между Таиландом и Камбоджей возобновились вооруженные столкновения

Министерство иностранных дел Камбоджи организовало экстренное совещание в Пномпене с участием глав иностранных дипломатических миссий. Об этом сообщает Khmer Times.

По данным издания, поводом для встречи стал рост напряженности на границе между Камбоджей и Таиландом. На совещание были приглашены все послы. Главная задача встречи — обсудить пути урегулирования ситуации, а также найти дипломатические методы предотвращения дальнейшей эскалации конфликта.

На повестке дня — анализ исторических причин разногласий между двумя странами. Камбоджа и Таиланд на протяжении десятилетий сталкиваются с территориальными спорами, что периодически приводит к обострению ситуации на границе. МИД Камбоджи подчеркнул важность поддержания открытого диалога с Таиландом.

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Министерство иностранных дел Камбоджи организовало экстренное совещание в Пномпене с участием глав иностранных дипломатических миссий. Об этом сообщает Khmer Times. По данным издания, поводом для встречи стал рост напряженности на границе между Камбоджей и Таиландом. На совещание были приглашены все послы. Главная задача встречи — обсудить пути урегулирования ситуации, а также найти дипломатические методы предотвращения дальнейшей эскалации конфликта. На повестке дня — анализ исторических причин разногласий между двумя странами. Камбоджа и Таиланд на протяжении десятилетий сталкиваются с территориальными спорами, что периодически приводит к обострению ситуации на границе. МИД Камбоджи подчеркнул важность поддержания открытого диалога с Таиландом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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