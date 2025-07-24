На границе Таиланда и Камбоджи начались перестрелки: что известно о вооруженном столкновении стран

Таиланд закрыл границу с Камбоджей на фоне обострения конфликта. Конфликт начался с перестрелки между военными на спорном участке, после чего Камбоджа применила реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град» по таиландской территории. В ответ Таиланд нанес авиаудар истребителями F-16 по камбоджийским позициям. Из-за чего обострился конфликт — в материале URA.RU.
Что известно об утренних ударах
Утреннее вооруженное столкновение
Столкновения военных Таиланда и Камбоджи произошли в приграничных районах рано утром около 07:35. По данным Королевской армии Таиланда, оперативная группа военных, осуществлявшая обход территории храма Та Муен, услышала звуки, характерные для беспилотного летательного аппарата. Предположительно, камбоджийский БПЛА совершал облет в районе храма Та Муен Том. Визуально зафиксировать беспилотник не удалось, однако звук полета был слышен отчетливо.
Впоследствии камбоджийские военные выдвинули вооружение на позиции перед линией колючей проволоки. Тайские бойцы зафиксировали присутствие шести полностью экипированных камбоджийских военнослужащих. Вооружены они были, среди прочего, противотанковыми гранатометами.
Там же уточнили, что около 08:20 камбоджийские военные открыли огонь в районе, находящемся напротив оперативной базы и расположенном к востоку от комплекса Прасат Та Муен, на расстоянии около 200 метров. В ответ тайские военные нанесли авиаудар по целям на территории сопредельного государства подняв в небо истребители F-16.
Закрыли границы
Позже Таиланд закрыл все пограничные пункты на границе с Камбоджей. Об этом заявил официальный представитель тайского правительственного Временного центра по обеспечению безопасности на границе с Камбоджей контр-адмирала Сурасан Конгсир. Он также уточнил, что столкновения стран происходили по меньшей мере в шести локациях.
В Тае началась эвакуация
Местное издание Nation информирует, что власти четырех таиландских провинций, расположенных на границе с Камбоджей — Сурин, Бурирам, Сисакет и Убонратчатхани— приняли решение о проведении эвакуации населения в связи с обострением ситуации в регионе.
Также Министерство иностранных дел Таиланда выпустило срочное предупреждение для своих граждан, проживающих в Камбодже, с призывом как можно скорее покинуть страну. Там также порекомендовали воздержаться от любых несущественных поездок в Камбоджу до стабилизации ситуации.
Из-за чего возник камбоджийско-таиландский конфликт
Вопросы принадлежности храмов
Камбоджийско-таиландский пограничный конфликт начался в 2008 году. Стороны выразили право на обладание территориями пограничных храмов, среди которых Прэахвихеа (Preah Vihear) и группа храмов Та Муен Тхом и Та Муен Тхуд (Ta Moan Thom/Ta Moan Toch).
Ситуация вокруг Прэахвихеа осложнилась еще в начале XX века из-за неточностей французских колониальных карт, на которые ссылаются обе страны. В 1962 году Международный суд ООН постановил, что храм принадлежит Камбодже, однако прилегающие территории остались спорными. Новый виток конфликта произошел в 2008 году после включения Прэахвихеа в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, что вызвало массовые протесты в Таиланде и вооруженные столкновения. В 2013 году суд вновь подтвердил суверенитет Камбоджи над храмом и обязал Таиланд вывести войска из спорной зоны.
Аналогичная ситуация наблюдается и вокруг храмов Та Муен Тхом и Та Муен Тхуд, расположенных западнее Прэахвихеа. Эти памятники XIII века также оказались на спорной территории, и в 2008–2011 годах здесь фиксировались вооруженные инциденты между военными двух стран. После 2013 года интенсивность конфликтов снизилась, но вопрос демаркации границы остается неурегулированным. Храмы Та Муен находятся под контролем армейских подразделений, а въезд туристов строго лимитирован.
Таиланд не признает решения Международного суда ООН по вопросу принадлежности спорных территорий. Доступ для туристов к постройкам ограничен из-за мин и военного присутствия.
Проблемы дипломатии
На протяжении нескольких последних недель напряженность между двумя странами только нарастала. Она достигла пика после того, как накануне Бангкок отозвал посла из Пномпеня и объявил о высылке камбоджийского дипломата.
Поводом для этого стали взрывы противопехотных мин в приграничной зоне: в среду пять таиландских военных получили ранения при подрыве на мине неподалеку от границы. По итогам инспекции на территории Таиланда обнаружили значительное количество мин, предположительно установленных в последние месяцы. Как утверждает агентство Pattaya Now, один тайский солдат погиб.
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