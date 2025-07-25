Корабли ВМФ России нанесли удар по мишени в акватории Японского моря. Видео

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Силы Тихоокеанского флота нанесли совместный удар крылатыми ракетами
Силы Тихоокеанского флота нанесли совместный удар крылатыми ракетами Фото:

Корабли и береговые комплексы Тихоокеанского флота РФ нанесли совместный ракетный удар по морской цели в Японском море в рамках оперативного учения ВМФ России «Июльский шторм». Об этом сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.

«В ходе оперативного учения ВМФ России „Июльский шторм“ корабли Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота и расчеты берегового ракетного комплекса „Бастион“ нанесли совместный ракетный удар по сложной мишенной позиции в акватории Японского моря, имитирующей корабли условного противника», — заявили в пресс-службе. Видео учений есть в распоряжении URA.RU.

Флагман Тихоокеанского флота, ракетный крейсер «Варяг», выполнил практический пуск противокорабельной ракеты «Вулкан». Кроме того, ракетные катера «Р-18» и «Р-20» нанесли удары крылатыми ракетами «Москит», а расчет берегового ракетного комплекса «Бастион», который совершил марш в позиционный район на побережье Приморского края, поразил цель крылатой ракетой «Оникс». В ходе учения район проведения стрельб был заранее закрыт для гражданского судоходства и полетов авиации.

Помимо этого, в ходе оперативных учений ВМФ России «Июльский шторм» корабли противоминной обороны успешно завершили задачи по обнаружению и уничтожению учебных мин. Базовый тральщик «Александр Обухов» и рейдовый тральщик «Василий Поляков» провели траление в акватории Балтийского моря, отработав элементы противоминной деятельности.

Оперативное учение ВМФ России «Июльский шторм» проходит с 23 по 27 июля под руководством Главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева. В маневрах принимают участие объединенные силы Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии. К учениям привлечены более 150 кораблей и судов обеспечения, 120 летательных аппаратов, 10 береговых ракетных комплексов, 950 единиц военной и специальной техники, а также свыше 15 тысяч военнослужащих.

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Корабли и береговые комплексы Тихоокеанского флота РФ нанесли совместный ракетный удар по морской цели в Японском море в рамках оперативного учения ВМФ России «Июльский шторм». Об этом сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота. «В ходе оперативного учения ВМФ России „Июльский шторм“ корабли Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота и расчеты берегового ракетного комплекса „Бастион“ нанесли совместный ракетный удар по сложной мишенной позиции в акватории Японского моря, имитирующей корабли условного противника», — заявили в пресс-службе. Видео учений есть в распоряжении URA.RU. Флагман Тихоокеанского флота, ракетный крейсер «Варяг», выполнил практический пуск противокорабельной ракеты «Вулкан». Кроме того, ракетные катера «Р-18» и «Р-20» нанесли удары крылатыми ракетами «Москит», а расчет берегового ракетного комплекса «Бастион», который совершил марш в позиционный район на побережье Приморского края, поразил цель крылатой ракетой «Оникс». В ходе учения район проведения стрельб был заранее закрыт для гражданского судоходства и полетов авиации. Помимо этого, в ходе оперативных учений ВМФ России «Июльский шторм» корабли противоминной обороны успешно завершили задачи по обнаружению и уничтожению учебных мин. Базовый тральщик «Александр Обухов» и рейдовый тральщик «Василий Поляков» провели траление в акватории Балтийского моря, отработав элементы противоминной деятельности. Оперативное учение ВМФ России «Июльский шторм» проходит с 23 по 27 июля под руководством Главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева. В маневрах принимают участие объединенные силы Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии. К учениям привлечены более 150 кораблей и судов обеспечения, 120 летательных аппаратов, 10 береговых ракетных комплексов, 950 единиц военной и специальной техники, а также свыше 15 тысяч военнослужащих.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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