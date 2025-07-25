Корабли противоминной обороны Балтийского флота успешно выполнили задачи по поиску и уничтожению учебных мин в рамках оперативного учения Военно-Морского Флота России «Июльский шторм». Об этом сообщили в пресс-службе Балтийского флота. В маневрах приняли участие базовый тральщик «Александр Обухов» и рейдовый тральщик «Василий Поляков», которые отработали траление акватории Балтийского моря.
«В рамках оперативного учения Военно-Морского Флота „Июльский шторм“ экипажи тральщиков соединения охраны водного района Балтийской военно-морской базы Балтийского флота выполнили задачи по предназначению. Базовый тральщик „Александр Обухов“ и рейдовый тральщик „Василий Поляков“ отработали маневрирование, постановку тралов, поиск морских мин и произвели траление определенного участка морской акватории», — рассказали в пресс-службе. Видео учений есть в распоряжении URA.RU.
В ходе совместной операции по поиску и тралению мин в установленном районе кораблям удалось выявить и ликвидировать около 20 учебных мин. Кроме того, в рамках учения военные моряки отработали отражение атак безэкипажных катеров условного противника и уничтожение плавающих мин с применением малокалиберной артиллерии и крупнокалиберных пулеметов. Экипажи также совершенствовали навыки совместного маневрирования, взаимодействия в составе группы и организации обороны при переходе морем и стоянке на якоре.
Учение «Июльский шторм» проводится с 23 по 27 июля под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева. В маневрах задействованы силы Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии — более 150 боевых кораблей и судов обеспечения, 120 летательных аппаратов, 10 береговых ракетных комплексов, около 950 единиц военной техники и свыше 15 тысяч военнослужащих.
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