Таиланд призвал расследовать атаки со стороны Камбоджи

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Таиланд призвал международное сообщество расследовать атаки Камбоджи
Таиланд призвал международное сообщество расследовать атаки Камбоджи Фото:
новость из сюжета
Между Таиландом и Камбоджей возобновились вооруженные столкновения

Таиланд потребовал от мирового сообщества инициировать независимое расследование нападений вооруженных сил Камбоджи на мирное население. Об этом сообщили Королевские вооруженные силы Таиланда.

«Мы призываем международные организации и мировое сообщество провести независимое и прозрачное расследование, чтобы надлежащим образом наказать виновных», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в одной из соцсетей.

В заявлении отмечается, что атаки на гражданских лиц рассматриваются Бангкоком как военное преступление. Военные Таиланда также подчеркнули, что осуждают применение камбоджийской армией дальнобойного оружия по гражданской инфраструктуре на территории королевства.

Ранее свыше 100 тысяч жителей приграничных регионов Таиланда были вынуждены покинуть свои дома в связи с обострением конфликта с Камбоджей. В четырех провинциях, расположенных у границы, было эвакуировано более 100 тысяч человек. Для размещения эвакуированных организовано почти 300 временных пунктов, пишет RT.

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Таиланд потребовал от мирового сообщества инициировать независимое расследование нападений вооруженных сил Камбоджи на мирное население. Об этом сообщили Королевские вооруженные силы Таиланда. «Мы призываем международные организации и мировое сообщество провести независимое и прозрачное расследование, чтобы надлежащим образом наказать виновных», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в одной из соцсетей. В заявлении отмечается, что атаки на гражданских лиц рассматриваются Бангкоком как военное преступление. Военные Таиланда также подчеркнули, что осуждают применение камбоджийской армией дальнобойного оружия по гражданской инфраструктуре на территории королевства. Ранее свыше 100 тысяч жителей приграничных регионов Таиланда были вынуждены покинуть свои дома в связи с обострением конфликта с Камбоджей. В четырех провинциях, расположенных у границы, было эвакуировано более 100 тысяч человек. Для размещения эвакуированных организовано почти 300 временных пунктов, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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