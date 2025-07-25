Mars перестанет выпускать легендарный шоколад

Российское подразделение компании Mars объявило о постепенном прекращении производства шоколадных плиток под брендами Dove и «Коркунов». Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«Принято решение о постепенном прекращении производства и выводе из ассортимента шоколадных плиток под торговыми марками Dove и „Коркунов“ с 1 января 2025 года», — рассказали в пресс-службе РИА Новости. Решение затрагивает продукцию, выпускаемую на Одинцовской кондитерской фабрике.
Как пояснили в Mars, шаг связан с оптимизацией бизнес-процессов и более эффективным использованием имеющихся ресурсов. Компания намерена сосредоточиться на производстве шоколадных конфет и мини-плиток Dove Promises и «Коркунов» Pure Choco, которые по-прежнему останутся в ассортименте. Изменения проводятся с учетом запросов потребителей.
Mars — один из крупнейших мировых производителей продуктов питания, владеющий такими известными брендами, как Mars, Snickers, Twix, Bounty, Milky Way, Orbit, Whiskas и Pedigree. В марте 2022 года компания Mars объявила о прекращении инвестиций и рекламной деятельности в России, а также об остановке импорта и экспорта готовой продукции. Однако российские предприятия Mars продолжили работать, обеспечивая внутренний рынок.
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