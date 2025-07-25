Гражданин Белоруссии погиб в результате крушения самолета Ан-24

Министерство иностранных дел Республики Беларусь официально подтвердило гибель гражданина страны в результате авиакатастрофы самолета Ан-24 в Амурской области России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«С прискорбием подтверждаем гибель гражданина Беларуси в результате авиакатастрофы в Амурской области России. Генконсульство во Владивостоке поддерживает постоянный контакт с компетентными органами. Дипломаты находятся также на связи с семьей белорусского гражданина, оказывается необходимая помощь», — говорится в сообщении.
Ведомство выразило глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Генеральное консульство во Владивостоке продолжает взаимодействовать с российскими властями для получения всей информации и оказания необходимой поддержки семье.
Эта трагедия стала частью крупной авиакатастрофы в Амурской области. Расследование причин крушения ведется.
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