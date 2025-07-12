Мэр сделал важное заявление на выездном заседании правительства ХМАО

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой на выездном заседании правительства Югры отчитался о реализации ключевых проектов в муниципалитете. Он озвучил, что для ускорения расселения аварийного жилья району требуется дополнительное финансирование.
На заседании под председательством губернатора Руслана Кухарука Трубецкой сообщил, что в Сургутском районе летом запланирован ремонт девяти автомобильных дорог общей протяженностью более 8 километров. Объем финансирования этих работ составляет порядка 300 миллионов рублей. Дополнительно по соглашениям с нефтяными компаниями будет отремонтировано 40 тысяч квадратных метров дорожного полотна на сумму 142 миллиона рублей.
В сфере капитального строительства ведется реализация семи крупных проектов на сумму почти 2 миллиарда рублей. Один из ключевых объектов — эта средняя школа в поселке Белый Яр, которая должна открыться к началу учебного года. Кроме того, районные власти уже запустили один проект комплексного развития территорий, еще два находятся на стадии согласования в округе.
Глава Сургутского района отметил, что до конца года в муниципалитете будет введено в эксплуатацию 88 тысяч квадратных метров жилья. Но муниципалитет способен строить больше для переселения людей из аварийного жилья. «Вы сами отметили, что на территории Сургутского района сохраняется значительный объем аварийного жилья. Чтобы быстрее улучшить условия проживания людей, мы предлагаем не только строить новое, но и выкупать готовые квартиры. Это позволит оперативно расселить порядка 30 тысяч семей. Мы направили в адрес правительства дополнительную заявку на финансирование. Прекрасно отдаю себе отчет в том, что в условиях дефицита бюджета решение такого вопроса сопряжено с трудностями. Однако прошу, при возможности, рассмотреть эту инициативу. Уверен, что эти средства пойдут в дело», — подчеркнул Трубецкой.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Югры совершил рабочую поездку по Сургутскому району. Вместе с главой муниципалитета Андреем Трубецким он посетил несколько поселений, где оценил ход строительства ключевых объектов строительства и благоустройства.
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