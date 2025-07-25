Беспилотники ВСУ атакуют Пологи в Запорожской области

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Из-за атаки БПЛА движение автобусов временно приостановлено
Из-за атаки БПЛА движение автобусов временно приостановлено Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ атаковали город Пологи в Запорожской области с помощью беспилотников, из-за чего на территории округа временно приостановлено движение автобусов. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«ВСУ осуществляют террористические атаки БПЛА по городу Пологи и ближайшей территории», — написал Балицкий в своем telegram-канале. По его словам, сообщений о пострадавших пока нет. Он отметил, что из-за угрозы терактов движение районных автобусов в округе временно приостановлено и будет возобновлено после стабилизации ситуации.

Балицкий также обратился к жителям с рекомендацией воздержаться от поездок в Энергодар и Пологовский муниципальный округ, подчеркнув, что сохраняется риск повторных атак. Ранее в этот же день глава региона информировал о массированном артиллерийском обстреле Энергодара, в результате которого погибли два человека, еще двое были ранены, передает RT.

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ВСУ атаковали город Пологи в Запорожской области с помощью беспилотников, из-за чего на территории округа временно приостановлено движение автобусов. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. «ВСУ осуществляют террористические атаки БПЛА по городу Пологи и ближайшей территории», — написал Балицкий в своем telegram-канале. По его словам, сообщений о пострадавших пока нет. Он отметил, что из-за угрозы терактов движение районных автобусов в округе временно приостановлено и будет возобновлено после стабилизации ситуации. Балицкий также обратился к жителям с рекомендацией воздержаться от поездок в Энергодар и Пологовский муниципальный округ, подчеркнув, что сохраняется риск повторных атак. Ранее в этот же день глава региона информировал о массированном артиллерийском обстреле Энергодара, в результате которого погибли два человека, еще двое были ранены, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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