Беспилотники ВСУ атакуют Пологи в Запорожской области

ВСУ атаковали город Пологи в Запорожской области с помощью беспилотников, из-за чего на территории округа временно приостановлено движение автобусов. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
«ВСУ осуществляют террористические атаки БПЛА по городу Пологи и ближайшей территории», — написал Балицкий в своем telegram-канале. По его словам, сообщений о пострадавших пока нет. Он отметил, что из-за угрозы терактов движение районных автобусов в округе временно приостановлено и будет возобновлено после стабилизации ситуации.
Балицкий также обратился к жителям с рекомендацией воздержаться от поездок в Энергодар и Пологовский муниципальный округ, подчеркнув, что сохраняется риск повторных атак. Ранее в этот же день глава региона информировал о массированном артиллерийском обстреле Энергодара, в результате которого погибли два человека, еще двое были ранены, передает RT.
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