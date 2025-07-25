Многоэтажка загорелась на Загородном шоссе в Москве

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Пожар начался в квартире на 11 этаже, пишет Shot
Пожар начался в квартире на 11 этаже, пишет Shot Фото:

В Москве на Загородном шоссе утром 25 июля произошел пожар в квартире на 11 этаже многоэтажного жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

«Сотрудники МЧС России ликвидируют пожар на юге Москвы. На Загородном шоссе произошло возгорание в одной из квартир многоэтажного жилого дома. Огнеборцы незамедлительно приступили к работам по тушению», — говорится в  telegram-канале ведомства.

По информации telegram-канала Shot, спасатели столкнулись с трудностями при вскрытии двери в горящем помещении. В тушении возгорания участвуют 16 спасателей и четыре единицы техники. Данных о пострадавших на данный момент не поступало. Обстоятельства и причины возникновения пожара пока устанавливаются.

Ранее, 23 июля, ночью в Москве на улице Мытная также произошел крупный пожар в жилом доме, в результате которого пострадали девять человек и один погиб. Тогда огонь охватил две квартиры и балкон на четвертом этаже, а трое жильцов были вынуждены выпрыгнуть из окна до прибытия спасателей. Причины обоих возгораний пока не установлены.

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В Москве на Загородном шоссе утром 25 июля произошел пожар в квартире на 11 этаже многоэтажного жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. «Сотрудники МЧС России ликвидируют пожар на юге Москвы. На Загородном шоссе произошло возгорание в одной из квартир многоэтажного жилого дома. Огнеборцы незамедлительно приступили к работам по тушению», — говорится в  telegram-канале ведомства. По информации telegram-канала Shot, спасатели столкнулись с трудностями при вскрытии двери в горящем помещении. В тушении возгорания участвуют 16 спасателей и четыре единицы техники. Данных о пострадавших на данный момент не поступало. Обстоятельства и причины возникновения пожара пока устанавливаются. Ранее, 23 июля, ночью в Москве на улице Мытная также произошел крупный пожар в жилом доме, в результате которого пострадали девять человек и один погиб. Тогда огонь охватил две квартиры и балкон на четвертом этаже, а трое жильцов были вынуждены выпрыгнуть из окна до прибытия спасателей. Причины обоих возгораний пока не установлены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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