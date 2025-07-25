Многоэтажка загорелась на Загородном шоссе в Москве

В Москве на Загородном шоссе утром 25 июля произошел пожар в квартире на 11 этаже многоэтажного жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
«Сотрудники МЧС России ликвидируют пожар на юге Москвы. На Загородном шоссе произошло возгорание в одной из квартир многоэтажного жилого дома. Огнеборцы незамедлительно приступили к работам по тушению», — говорится в telegram-канале ведомства.
По информации telegram-канала Shot, спасатели столкнулись с трудностями при вскрытии двери в горящем помещении. В тушении возгорания участвуют 16 спасателей и четыре единицы техники. Данных о пострадавших на данный момент не поступало. Обстоятельства и причины возникновения пожара пока устанавливаются.
Ранее, 23 июля, ночью в Москве на улице Мытная также произошел крупный пожар в жилом доме, в результате которого пострадали девять человек и один погиб. Тогда огонь охватил две квартиры и балкон на четвертом этаже, а трое жильцов были вынуждены выпрыгнуть из окна до прибытия спасателей. Причины обоих возгораний пока не установлены.
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