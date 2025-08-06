Политолог: Трамп ничем не отличается от Байдена, Обамы или Трумэна

Политолог Шаповалов: США не извинятся перед Японией за Хиросиму и Нагасаки
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США никогда не извинятся перед Японией за ядерные бомбардировки - это не в их стиле, считает политолог Владимир Шаповалов
США никогда не извинятся перед Японией за ядерные бомбардировки - это не в их стиле, считает политолог Владимир Шаповалов Фото:

Ни один президент США никогда не извинится перед Японией за ядерные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в 1945 году. В этом отношении нынешний лидер страны Дональд Трамп ничем не отличается от своих предшественников, отметил в интервью URA.RU замдиректора Института истории и политики Московского государственного педагогического университета Владимир Шаповалов.

«Американским президентам вообще не присуще посыпать голову пеплом и извиняться перед кем бы то ни было. Иначе им пришлось бы извиняться перед половиной народов мира. Идеология американского общества подразумевает не просто уникальность, а исключительность американской нации по отношению к другим. И в этом отношении [президент Дональд] Трамп ничем не отличается от [экс-президентов Джо] Байдена, [Барака] Обамы или [Гарри] Трумэна, который отдавал приказы о ядерных бомбардировках», — считает Шаповалов.

По его словам, «тактические расхождения» в различных вопросах не мешают демократам и республиканцам действовать «в рамках одной идеологемы — Америка превыше всего». Поэтому никаких извинений от США ни за один развязанный ими конфликт не будет.

6 августа 1945 года США сбросили первую в истории атомную бомбу «Малыш» на японский город Хиросима. По мнению экспертов-историков, военной целесообразности в этом не было. США сделали это с целью получения влияния на Востоке и устрашения своих противников, получения геополитического преимущества. 9 августа 1945 года американцы сбросили вторую, более мощную ядерную бомбу «Толстяк» на город Нагасаки.

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Ни один президент США никогда не извинится перед Японией за ядерные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в 1945 году. В этом отношении нынешний лидер страны Дональд Трамп ничем не отличается от своих предшественников, отметил в интервью URA.RU замдиректора Института истории и политики Московского государственного педагогического университета Владимир Шаповалов. «Американским президентам вообще не присуще посыпать голову пеплом и извиняться перед кем бы то ни было. Иначе им пришлось бы извиняться перед половиной народов мира. Идеология американского общества подразумевает не просто уникальность, а исключительность американской нации по отношению к другим. И в этом отношении [президент Дональд] Трамп ничем не отличается от [экс-президентов Джо] Байдена, [Барака] Обамы или [Гарри] Трумэна, который отдавал приказы о ядерных бомбардировках», — считает Шаповалов. По его словам, «тактические расхождения» в различных вопросах не мешают демократам и республиканцам действовать «в рамках одной идеологемы — Америка превыше всего». Поэтому никаких извинений от США ни за один развязанный ими конфликт не будет. 6 августа 1945 года США сбросили первую в истории атомную бомбу «Малыш» на японский город Хиросима. По мнению экспертов-историков, военной целесообразности в этом не было. США сделали это с целью получения влияния на Востоке и устрашения своих противников, получения геополитического преимущества. 9 августа 1945 года американцы сбросили вторую, более мощную ядерную бомбу «Толстяк» на город Нагасаки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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