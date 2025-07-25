В Саратове объявлен режим ЧС из-за взрыва газа в доме

В Саратове объявлен режим ЧС регионального уровня. Причиной стал взрыв газа и последующее обрушение многоэтажного дома на улице Блинова, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
«Принято решение об объявлении режима ЧС регионального уровня», — заявил Бусаргин. По его словам, эта мера поможет оперативному взаимодействию всех служб и ведомств. Также будет возможным привлечь максимальное количество ресурсов для ликвидации последствий ЧП и оказания помощи пострадавшим.
Взрыв газа и обрушение в доме на улице Блинова произошло около 11:00 по местному времени. Погибли четыре человека. Семь человек обратились в больницы. На месте ЧП ведется разбор завалов. На место происшествия летит глава МЧС России Александр Куренков.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.