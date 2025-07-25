В Саратове объявлен режим ЧС из-за взрыва газа в доме

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Под завалами могут оставаться тела жителей
Под завалами могут оставаться тела жителей Фото:
новость из сюжета
В Саратове в подъезде жилого дома взорвался газ

В Саратове объявлен режим ЧС регионального уровня. Причиной стал взрыв газа и последующее обрушение многоэтажного дома на улице Блинова, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

«Принято решение об объявлении режима ЧС регионального уровня», — заявил Бусаргин. По его словам, эта мера поможет оперативному взаимодействию всех служб и ведомств. Также будет возможным привлечь максимальное количество ресурсов для ликвидации последствий ЧП и оказания помощи пострадавшим.

Взрыв газа и обрушение в доме на улице Блинова произошло около 11:00 по местному времени. Погибли четыре человека. Семь человек обратились в больницы. На месте ЧП ведется разбор завалов. На место происшествия летит глава МЧС России Александр Куренков.

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В Саратове объявлен режим ЧС регионального уровня. Причиной стал взрыв газа и последующее обрушение многоэтажного дома на улице Блинова, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. «Принято решение об объявлении режима ЧС регионального уровня», — заявил Бусаргин. По его словам, эта мера поможет оперативному взаимодействию всех служб и ведомств. Также будет возможным привлечь максимальное количество ресурсов для ликвидации последствий ЧП и оказания помощи пострадавшим. Взрыв газа и обрушение в доме на улице Блинова произошло около 11:00 по местному времени. Погибли четыре человека. Семь человек обратились в больницы. На месте ЧП ведется разбор завалов. На место происшествия летит глава МЧС России Александр Куренков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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